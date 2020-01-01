روني: هكذا فعلت بي المراهنات

روني يتحدث عن تأثير المراهنات السلبي على مسيرته

قال أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونجم ديربي كاونتي الحالي إن المراهنات الخاصة بالكرة أثرت على تركيزه في أوقات مما أثر على مسيرته.

وكان واين روني قد عاد إلى إنجلترا من جديد من بوابة ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" كلاعب وأحد أفراد الجهاز الفني في نفس الوقت.

وحول ذلك، قال روني إن دخول الموارد المادية في كرة القدم على هيئة مقامرة ومراهنات أثر عليه في بداية حياته المهنية ومسيرته الاحترافية.

وأضاف بعد خوض أولى مبارياته مع ديربي كاونتي: "كان ذلك يحدث في بداية مسيرتي مع مانشستر يونايتد وكذلك مع المنتخب الإنجليزي فقط"

وتابع: "أحيانًا تشعر بالملل وتبحث عن شيء لملء وقت الفراغ، في بداية مسيرتي كانت المراهنات والمقامرة أحد هذه الأشياء، لقد كان من السهل القيام بها عبر الهاتف"

وأردف: "لم يكن الأمر يبدو كأموال حقيقية، ولم يكن الأمر يتوجب عليك الذهاب إلى المراهنين من أجل وضع الرهانات، لذا كان أسهل وأسرع"

وقال كذلك: "قبل أن أنضج خسرت الكثير من الأموال وفي هذه الحالة لا تدرك كم خسرت ولكنك تريد تعويض ذلك سريعًا، في البداية فزت واعتقدت أن الأمر سهل، ولكنني اكتشفت أنه يسرق وقتك وتركيزك ويمتصك بمرور الوقت"

وأكمل: "كنت أطارد رهاناتي من أجل استعادة أموالي التي خسرتها في رهانات سابقة، وعندما تلعب بقميص فريقك أو منتخب بلادك وأنت تفكر في ذلك فإنه سيؤثر عليك بالطبع"

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يذكر أن صاحب الـ 34 عامًا واين روني يعد الهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد وأحد الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.