روني يصنع وديربي ينتصر في الظهور الأول بالتشامبيونشيب

أول مباريات الأسطورة الإنجليزية مع فريقه الجديد

ظهر واين روني، رسمياً في الملاعب الإنجليزية من جديد ولكن هذه المرة وهو يرتدي قميص فريقه الجديد ديربي كاونتي ومعه شارة قيادة الفريق.

وانضم روني إلى ديربي، كلاعب ومدرب بعقد يمتد 18 شهراً بعد نهاية عقده فريق دي سي يونايتد الأمريكي.

ناني: لم أكن في ظل رونالدو أو روني في مانشستر يونايتد

ويعد ديربي، هو ثالث الفرق في إنجلترا التي يلعب لها صاحب الـ 34 عاماً، بعد مانشستر يونايتد الذي أصبح هدافه التاريخي ومن قبله إيفرتون الذي بدأ فيه مشواره.

ويرتدي روني القميص رقم 32 مع فريقه الجديد، وسيحمل شارة القيادة في أولى مباريات ديربي.

— Derby County (@dcfcofficial) January 2, 2020

وصنع روني هدفًا في المباراة ليقود ديربي للفوز بهدفين لهدف ليحقق ثاني انتصار له على التوالي بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل ديربي المركز السابع عشر من ترتيب البطولة، برصيد 33 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن سوانزي سيتي صاحب المركز السادس، الذي يشارك في التصفيات المؤهلة للبريميرليج.