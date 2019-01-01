روني: لا أفكر في الاعتزال وشامبيونشيب يشبه الدوري الأمريكي

أسطورة مانشستر يونايتد السابق من المنتظر ظهوره قريباً مع ديربي كاونتي

نفى واين روني، لاعب ديربي كاونتي الحالي، ومانشستر يونايتد السابق، تفكيره في الاعتزال خلال الفترة القادمة.

وأنهى روني رحلته في الدوري الأمريكي، وقرر الانضمام إلى ديربي كاونتي كلاعب ومدرب في آن واحد، بداية من الأول من يناير القادم.

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وقال روني في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "لقد وقعت عقدي مع ديربي في الصيف، ومنذ ذلك الوقت وأنا أقوم بالتدريبات أصبحت الآن مستعداً".

وواصل: "أشعر أن جسدي ما زال قادراً على اللعب، كما أشعر أنني بحالة جيدة، ما زلت قادراً على إضافة الكثير للفريق".

ويستعد روني للمشاركة في أولى مبارياته مع ديربي، مساء الخميس أمام بارنسلي في الجولة الـ 27 من بطولة شامبيون شيب.

وقال روني عن بطولة شامبيون شيب: "لقد كنت أشاهد العديد من المباريات فيه، إنه يختلف عن البريميرليج، ولكنه دوري جيد، في اعتقادي أنه سيكون مشابهاً للدوري الأمريكي وربما أفضل في المهارات الفردية للاعبين، ستكون منافسة صعبة وأنا مستعد لها".

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وحول مستقبله مع الفريق وموعد اعتزاله قال روني: "أنا شخص طموح وأريد الاستمرار أشعر أنه مازال لدي الكثير لأقدمه، كما أنه أتيحت لي الفرصة هنا لأعمل كلاعب ومدرب وسأحصل على تلك الخبرة".

وشدد روني في نهاية تصريحاته على أنه سيخدم الفريق في أي مكان من اللعب، وسيكون مركزه وفقاً لما يراه المدير الفني لخدمة الفريق.