مانشستر يونايتد مهتم بخدمات نجم بنفيكا

هل تحدث الصفقة؟

كشفت تقارير من شبكة سكاي سبورتس عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جيدسون فيرنانديز، لاعب بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعاني مانشستر يونايتد بصورة واضحة في مركز منتصف الملعب هذا الموسم، مع توقعات بأن يتخلى عن نيمانيا ماتيتش في يناير ووسط الإصابات المتعددة لبول بوجبا، مما يجعل استقدام متوسط ميدان هو ضرورة ملحة.

اسم فيرنانديز برز في الساعات الأخيرة، حيث أشارت سكاي إلى أن ممثلي اللاعب تواجدوا في الأيام الماضية ببريطانيا من أجل التفاوض مع إدارة اليونايتد بشأن نقل موكلهم إلى الأولد ترافورد.

الصفقة في حال أن تمت فستكون بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، على أن يتواجد بند للشراء بقيمة 34 مليون جنيه استرليني، وهو الأمر الذي يتم التفاوض عليه في هذه الآونة.

رايولا: هالاند رفض مانشستر يونايتد واختار بوروسيا دورتموند

صاحب الـ20 عامًا لديه شرط جزائي يبلغ 105 مليون جنيه استرليني، لكن إدارة بنفيكا تُدرك جيدًا استحالة أن يدفع أحدًا فيه هذا المبلغ، وبالتالي فهي لا تمانع أن تتفاوض على تخفيض هذه القيمة والتخلص من شابها الواعد سريعًا.

فيرنانديز يُعاني حاليًا من خلافات مع مدربه برونو لاج أدت إلى عدم مشاركته في آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات، مما زاد من رغبة الدولي البرتغالي في الرحيل من خلال نافذة الانتقالات المقبلة.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد خسر أول هدف له في الشتاء، إذ انتقل إيرلينج هالاند إلى بوروسيا دورتموند رغم اقترابه في وقت سابق من الشياطين الحمر.