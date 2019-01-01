روني كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي

كيف كان روني قاب فوسين أو أدنى من خيانة مانشستر يونايتد؟

كشف ستيف كوك المدير الرياضي السابق لمانشستر سيتي أن أسطورة مانشستر يونايتد والهداف التاريخي للشياطين الحمر كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف السيتي في وقت من الأوقات.

وكان روني قد انتقل إلى روني صيف العام 2004 إلى الشياطين الحمر قادمًا من إيفرتون لتبدأ مسيرته الذهبية مع النادي والتي استمرت 14 عامًا بات فيها الهداف التاريخي للنادي.

وحول ذلك، يقول كوك الذي شغل منصب المدير الرياضي في مانشستر سيتي لثلاثة سنوات في الفترة ما بين 2008 و2011 إن واين روني كان قريبًا من ارتداء القميص الأزرق السماوي.

وأضاف: "لقد كان روني يناقش مسألة الانتقال إلى مانشستر سيتي ولم يبدِ رفضًا مبدأيًا في ظل الأزمة التي قد نشأت مع فريقه بشأن تجديد عقده"

وتابع: "كان هناك اعتقاد أن روني يلوح بالرحيل فقط من أجل الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لكي يوافقوا على تجديد عقده بالراتب الذي يريده"

وأردف: "كنا نقترب منه في هذا الوقت ونقول له هل فكرت في هذا الأمر يومًا؟ لم لا تفكر الآن؟ ثم أخبرتنا إدارة مانشستر يونايتد أنها لا تمانع في هذا الأمر"

وأكمل: "ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح في النهاية بسبب عدم الجلوس مع واين روني والحديث معه في التفاصيل قبل أن يتم تجديد عقده مع مانشستر يونايتد"

مفاجأة .. مانشستر سيتي كاد يضم ميسي بالخطأ في 2008

يذكر أن مانشستر سيتي في هذه الفترة حاول التعاقد مع أكثر من لاعب كبير من أجل تدعيم صفوف الفريق، على رأس تلك المحاولات كانت محاولة التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة.