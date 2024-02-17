أسطورة يونايتد يتحدث عن الشيء الوحيد الذي يهتم به كريستيانو!

يرى وأين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن "الأرجنتيني ليونيل ميسي أقل أنانية من البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وسيطر الثنائي ميسي ورونالدو على معظم جوائز كرة القدم لنحو 20 عامًا، ويصنفهما كثيرون على أنهما أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وقال روني في لقاء مع "Lyés Bouzidi": "كريستيانو عقليته هي الأهداف، إنه لا يهتم بأي شيء آخر، الأهداف كل ما يريده، بينما تنظر إلى ميسي، فهو يريد أن يلعب أكثر قليلًا".

وأضاف: "أعتقد أن هذا ما يقوله هازارد (إنه أكثر موهبة من رونالدو)، لقد أحب اللعب - مثلي تمامًا".

وزاد: "رأيت شيئا قاله جاري نيفيل مؤخرًا، وهو أن أليكس فيرجسون اعتاد دائمًا أن يهاجمني لأنني أتراجع للعمق جدًا، لكن ذلك كان لأنني أردت لعب كرة القدم".

وختم: "كان بإمكاني أن أكون أكثر أنانية وأن أبقى في القمة، وربما أسجل بضعة أهداف أخرى، لكنني أردت اللعب. أردت الاستمتاع بالمباراة، وأتصور أن هذا ما يعنيه هازارد".

يذكر أن قائد البرتغال هاجم زميليه السابقين روني ونيفيل في مقابلة مع بيرس مورجان عام 2022، مشيرًا إلى أنه "لم يعد يعتبر الثنائي ضمن أصدقائه بعدما انتقدوه في نهاية فترته الثانية مع الشياطين الحمر".