روني فرنانديز : غير راضي عن ما قدمته مع النصر الإماراتي

النصر أنهى الموسم 2018\2019 في المركز الثامن برصيد 36 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد اللاعب التشيلي روني فرنانديز لاعب النصر الإماراتي عن عدم رضاه عن التجربة التي قدمها مع العميد عقب نهاية الموسم الماضي.

فرنانديز قال في تصريحات لصيفة "البيان" أن الاستفاقة التي حققها الفريق في الدور الثاني جاءت متأخرة والوقت لم يكن كافيًا لاحتلال مركز أفضل.

النصر أنهى الموسم 2018\2019 في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بعد معاناة كبيرة للفريق خلال الدور الأول من المسابقة.

وأضاف اللاعب أنه لن يغار سعيداً بسبب عدم تحقيق الهدف الذي جاء من أجله وهو مساعدة الفريق على الفوز بأحد الألقاب التي كان ينافس عليها.

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الاتحاد 🆚 ذوب اهن .. المتأهل هو ـــــــــــ؟

الهلال 🆚 الاهلي .. المتأهل هو ـــــــــــ؟ https://t.co/oXvQ7CkxV5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

وعن سبب حزنه قال : أمتلك أكثر مما قدمته مع الفريق ولن أغادر سعيداً لأننا لم نحقق شيئاً، كان بإمكاننا الفوز بأحد الألقاب أو الـتأهل إلى دوري أبطال آسيا لكننا خسرنا كل هذه الفرص.

وبالحديث عن مستقبله خلال الفترة المقبلة قال : تجربتي انتهت مع النصر في الجولة الأخيرة أمام الجزيرة، وسأغادر إلى التشيلي لقضاء إجازة الصيف ثم سأعود لفريقي الفيحاء الذي أرتبط معه بعقد لمدة عامين.

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وأنهى الهداف التشيلي حديثه بالتطرق إلى الفارق بين الدوريين السعودي والإماراتي وقال: هناك فرق شاسع بين الدوريين من الناحية الفنية لأن الدوري السعودي يضم 8 لاعبين أجانب بكل فريق والمنافسة أقوى بكثير عن الدوري الإماراتي.