عملاق أوروبي يريده في يناير.. سيناريو معقد يواجه برشلونة بشأن مصير أراوخو

هل يجدد؟

يواجه برشلونة تحديًا صعبًا في ملف تجديد عقد نجم الفريق رونالد أراوخو، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "مهمة صعبة تنتظر البارسا لتجديد عقد النجم الأوروجوائي، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية".

وأضافت: "هناك خلافات مهمة حول عدة نقاط (في تفاصيل العقد)، كما تلقى اللاعب اتصالات من عدة فرق، وهو وضع لا يُساعد على الإطلاق في استمراره مع الفريق الكتالوني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصلت: "نادي يوفنتوس هو آخر المهتمين بأراوخو، ويُفكر في ضمه بالفعل في سوق الانتقالات الشتوية الجارية".

وشارك أراوخو لأول مرة هذا الموسم، في مواجهة بارباسترو بكأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع، وذلك بعد غياب 6 أشهر بسبب إصابة خطيرة في وتر الركبة.

وعلق اللاعب الأوروجوائي الذي ارتدى شارة القيادة في المباراة على مستقبله مع برشلونة: "نحن نتحدث، سنرى ما سيحدث".