رونالدينيو يبدي سعادته بتتويج ميسي على حساب البرازيل!

نصيحة مخلصة قدمها رونالدينيو لليونيل ميسي بشأن برشلونة.

وجه البرازيلي رونالدينيو نصيحة إلى زميله القديم في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالبقاء مع النادي الكتالوني لأن تاريخه مع كرة القدم يجب أن يظل مرتبطًا فقط باسم واحد هو برشلونة.

ويعد ليو لاعبًا حرًا الآن بعد نهاية تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي.

ما نصيحة رونالدينيو لميسي؟

تحدث البرازيلي المعتزل رونالدينيو لصحيفة توتوميركاتو الإيطالية وقال عن وضع زميله ميسي: "يجب أن يبقى، إنه تاريخ برشلونة".

وواصل رونالدينيو "حينما سيعتزل ميسي وأتمنى أن يكون ذلك بعد وقت طويل، سيترك الرقم 10 ولن يمسه أحد أبدًا".

وكان رونالدينيو قد سلم الرقم 10 إلى ميسي بعد رحيل الأول عن برشلونة.

ولم يجدد ميسي تعاقده مع برشلونة حتى الآن بسبب الوضع المالي المتأزم لبرشلونة والذي يمنعه من قيد لاعبيه الجُد قبل موازنة مصروفاته ورواتب لاعبيه مع دخله وديونه.

ما موقف رونالدينيو من هزيمة بلاده على يد ميسي؟

تغلبت الأرجنتين هذ الشهر على البرازيل في عقر دار الأخيرة وتوجت بلقب كوبا أمريكا 2021 لتكون أول بطولة كبرى لليونيل ميسي قائد الأرجنتين مع بلاده.

رونالدينيو علق في وقت سابق على هزيمة بلاده وفوز ميسي وقال: "سعيد للغاية من أجل ميسي، لكنني حزين لهزيمة بلادي في النهائي".

وكانت انتقادات كثيرة قد وجهت لبعض البرازيليين بسبب فرحته لفوز ميسي بلقب مع بلاده بعد محاولات لأن التتويج كان على حساب البرازيل.

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