باريس سان جيرمان يختار بين ميسي ورونالدو لتعويض مبابي!

تقارير فرنسية تكشف عن معوض كيليان مبابي في باريس سان جيرمان بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اسم اللاعب الذي استقرت عليه إدارة باريس سان جيرمان لتعويض الرحيل المنتظر لكيليان مبابي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "لو 10 سبورت"، والذي أكد أن ليوناردو المدير الرياضي للفريق كان يشعر بالحيرة بين الثنائي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ليوناردو تلقى رفضًا قاطعًا من قبل ليونيل ميسي للانضمام لصفوف باريس سان جيرمان بالرغم من انتهاء عقده في برشلونة.

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وأكدت أن رفض ميسي دفع ليوناردو للتفكير فقط في كريستيانو رونالدو، الذي كان يريد مغادرة يوفنتوس قبل أسابيع.

وذكرت الصحيفة أن جورج مينديش وكيل كريستيانو رونالدو سيلعب دورًا هامًا في نقل اللاعب لصفوف النادي الباريسي ليكون تعويض كيليان مبابي.

وكشفت تقارير صحفية سابقة في الأسبوع الماضي أن باريس سان جيرمان لم يكن مهتمًا بضم رونالدو في الوقت الحالي، رغبة من الإدارة في التركيز على تجديد عقد كيليان مبابي.

جدير بالذكر أن عقد مبابي في باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى ريال مدريد لضمه لصفوفه.