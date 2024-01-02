رونالدينيو يثير حماس جماهير برشلونة بـ"مغامرة قريبة".. وميسي يتفاعل!

انتهت الإجازة وحان وقت العمل

استعاد النجم البرازيلي رونالدينيو ذكرياته مع نادي برشلونة، الذي تركه عام 2008 صوب ميلان الإيطالي.

ونشر رونالدينيو عبر حسابه على إنستجرام، صورة له بقميص برشلونة من مقر النادي الكتالوني، أثناء تواجده في الفريق (وهو متجه إلى التدريبات)، وعلق عليها: "لقد انتهت الإجازة وحان وقت العمل. الإعلان عن الفصول التالية من هذه المغامرة قريبًا!".

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منشور رونالدينيو، أثار إعجاب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي علق على زميله السابق في البارسا: "يا لها من صورة! كنا نسير من غرفة خلع الملابس إلى ملعب لا ماسيا ونحن نشرب القهوة".

وأعلن رونالدينيو اعتزاله رسميًا عام 2018، علمًا بأنه قضى أفضل فترات مسيرته داخل قلعة كامب نو (2003-2008).

ودعم رونالدينيو ميسي في بداية مسيرته بشكل كبير، وصنع أول أهدافه بقميص الفريق الأول عام 2005، قبل أن يحصل الليو على قميص رونالدينيو (10)، بعد رحيل النجم البرازيلي.