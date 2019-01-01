جماهير كوريا تقاضي يوفنتوس بسبب رونالدو

رونالدو يتسبب بأزمة للسيدة العجوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قامت عدد من الجماهير الكورية برفع دعوى قضائية بسبب عدم مشاركة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو في اللقاء الودي الذي أٌقيم بالبلاد الأسبوع الماضي.

وجلس رونالدو احتياطياً طوال اللقاء الودي الذي جمع يوفنتوس مع فريق نجوم الدوري الكوري الأسبوع الماضي، والذي انتهى بالتعادل 3-3.

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المحامي الكوري كيم مين هو رفع دعوى قضائية ضد منظمي المباراة، وطالب برد قيمة التذكرة وتعويض قيمته 847 دولار عن غياب رونالدو.

وقال كيم مع "رويترز" إن الجمهور اشترى التذاكر لرؤية رونالدو، مؤكداً على وجود بند يُلزم يوفنتوس بإشراك اللاعب لخمس وأربعين دقيقة على الأقل، بالإضافة لحضوره لحفل توقيع مع الجمهور.

وأكد كيم أن تم رفع طلبين للتعويض رسميين حتى الآن، مؤكداً أن طلبه للتعويض هو عاطفي بسبب الألم الذي تسبب به غياب رونالدو للجمهور.

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وكشفت منظمة المباراة عن أن رونالدو هو من رفض اللاعب: "تحدثت مع نيدفيد وقال لي إنه يحب رونالدو أيضاً، ولكن اللاعب يرفض اللعب، ولا يمكننا فعل شيء".

وعاد يوفنتوس في الساعات الأخيرة مجدداً إلى تورينو ليكمل معسكره التحضيري للموسم المقبل.