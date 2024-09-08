رونالدو يفضّل مبابي على بنزيما.. ويتمسك بلاعب يونايتد بدلًا من راموس ومارسيلو وكروس!

مفاجآت في اختيارات كريستيانو!

شارك البرتغالي كريستيانو رونالد، نجم النصر السعودي، في تحدٍ مثير رفقة زميله السابق في مانشستر يونايتد ريو فيرديناند.

ونشر كريستيانو مقطع فيديو على قناته الرسمية على "يوتيوب"، حيث يسأله فرديناند عن اللاعب الأفضل (بين اثنين)، ثم يواجه الفائز منافسًا آخر، وهكذا.

بدأ التحدي بسؤال عن الأفضل بين بول سكولز وجاري نيفيل، فاختار رونالدو (سكولز)، ثم احتفظ به على حساب أولي جونار سولشاير وكارلوس تيفيز، قبل أن يختار ديفيد بيكهام، الذي فضله النجم البرتغالي على حساب أنخيل دي ماريا.

خسر بيكهام أمام رايان جيجز، الذي تجاوز كلًا من "سيرخيو راموس وبيبي وتشيتشاريتو ومارسيلو وتشابي ألونسو وتوني كروس".

اختار رونالدو كريم بنزيما على حساب جيجز، لكنه سرعان ما فضّل كيليان مبابي عليه، قبل أن يترك مبابي لصالح محاوره (فرديناند)، الذي اختاره على حساب نفسه في النهاية، بينما كان يضحك الثنائي.