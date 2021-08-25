رونالدو يغادر مران يوفنتوس فجأة.. وثلاثة شروط أمام سيتي لضمه

مانشستر سيتي يواجه صعوبات جمة في محاولته لضم كريستيانو رونالدو، والبرتغالي يغادر مران يوفنتوس.

مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس الإيطالي أصبح واحدًا من أكثر المواضيع تداولًا في الصحف ووسائل الإعلام العالمية، قبل أيام قليلة على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

مانشستر سيتي الإنجليزي يعد واحدًا من أقرب الأندية للحصول على خدمات رونالدو حاليًا، لكنه سيواجه صعوبة في إتمام الصفقة.

وعلى صعيد آخر، أثار رونالدو القلق في يوفنتوس بعد خروجه من المران الصباحي يوم الأربعاء، مع تزايد شائعات رحيله عن الفريق الإيطالي.

ماذا يفعل رونالدو للرحيل عن يوفنتوس؟

عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في يونيو 2022، وقائد منتخب البرتغال يضغط من أجل الرحيل عن صفوف "السيدة العجوز" خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات، رغم إصرار النادي الإيطالي على التمسك بخدمات "صاروخ ماديرا".

يقوم جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو بإجراء مفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن الصفقة معقدة للغاية، لأن بطل "البريمييرليج" يجب أن يفي بثلاثة شروط للتعاقد مع النجم البرتغالي.

ما هي الشروط التي يجب على مانشستر سيتي الإيفاء بها لضم رونالدو؟

وحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا" فإن مانشستر سيتي يعد النادي الوحيد حاليًا المهتم بالحصول على خدمات رونالدو، لكن الوقت يداهم بطل الدوري الإنجليزي لإتمام الصفقة.

ولا يعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في يوم 31 أغسطس العائق الوحيد أمام إتمام مانشستر سيتي لهذه الصفقة المعقدة.

القناة الإيطالية أفادت أن مانشستر سيتي لا يرد دفع أي مقابل لنادي يوفنتوس لإتمام الصفقة، فيما ترغب إدارة "السيدة العجوز" في الحصول على مبالغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو لتجنب خسارة رأس المال.

كبديل، فإن يوفنتوس سيكون منفتحًا على ضم البرازيلي جابرييل جيسوس في صفقة مبادلة، لكن مانشستر سيتي لا يريد التخلي عن مهاجمه.

ومع ذلك، يجب أن يتخلص مانشستر سيتي من مهاجم واحد على الأقل إذا أراد التعاقد مع رونالدو.

ووفقًا للتقرير، يمكن أن يكون رحيم ستيرلينج هو اللاعب الأقرب للخروج من ملعب الاتحاد، ولكن مرة أخرى، لا يمتلك مانشستر سيتي الوقت الكافي لبيع اللاعب.

ما هو سبب مغادرة رونالدو لمران يوفنتوس؟

رونالدو خرج بشكل مبكر من مران يوفنتوس صباح الأربعاء، بشكل مفاجئ لجميع المتابعين لتدريب النادي الإيطالي.

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن "صاروخ ماديرا" تعرض لضربة في ذراعه اليمنى، ليخرج مبكرًا من المران، وهو ما يمثل ضربة لخطط ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس.

أليجري لا يعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكانه الاعتماد على أحد أبرز لاعبي يوفنتوس في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي أمام إمبولي.

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