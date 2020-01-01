رونالدو يرسل تحية خاصة بعد فوز يوفنتوس بالدوري

اللقب الثاني لرونالدو في بطولة الدوري مع يوفنتوس

أعرب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الشديدة بعد فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

رونالدو ساهم في انتزاع فريقه للقب البطولة، بعد تسجيل الهدف الأول في فوز يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين نظيفين بالجولة 36.

الهدف الثاني جاء عن طريق زميله فيديريكو بيرنارديسكي، لينجح الفريق الإيطالي في حسم البطولة قبل نهايتها بجولتين.

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ومن جانبه قال رونالدو عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"نحن أبطال إيطاليا، مسرور جداً بعد البطولة الثانية لي على التوالي ومواصلة صناعة التاريخ مع هذا النادي الرائع".

وأضاف:"أهدي هذه البطولة لجماهير يوفنتوس، ولاسيما أولئك الذين عانوا من وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم".

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يذكر أن فيروس كورونا تسبب في توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، حيث ضرب العديد من الدول الأوروبية أبرزها إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.

ويواصل المهاجم البرتغالي سعيه نحو تحقيق المزيد على المستوى المحلي هذا الموسم، بمطاردة تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو على لقب الهداف، حيث يفصله 3 أهداف عن نظيره الإيطالي الذي نجح في هز الشباك 34 مرة مقابل 31 لرونالدو.