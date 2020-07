رونالدو يرسل تحية خاصة بعد فوز يوفنتوس بالدوري

Ecco fatto! Campioni d’Italia 🥇🇮🇹💪🏼 Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio 👊🏼👏🏼a voi tutti! #stron9er #finoallafine

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 26, 2020 at 3:18pm PDT