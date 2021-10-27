رونالدو يحدد موقفه من استمرار سولشاير

الكشف عن موقف رونالدو من سولشاير

كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مدرب فريقه، أولي جونار سولشاير، مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

الأيام الماضية شهدت تطورات بخصوص موقف سولشاير بعد تعقده بالهزيمة أمام ليفربول 5-0، لينتهي الأمر بتأكيد الإدارة قرار الإبقاء على النرويجي.

العديد من التقارير تحدثت عن موقف لاعبي الفريق الكبار عقب الخسارة القاسية أمام الريدز وأنهم يتعجبون من عدم اعتماد المدرب النروجي على لينجارد أو فان دي بيك.

وهو الأمر الذي أدى لفتح النار على سولشاير في غرفة الملابس الخاصة بالفريق، لكن رونالدو كان حريصًا على قيادة غرفة الملابس بشأن موقف النرويجي.

ما هو موقف رونالدو؟

كشف صحيفة "مانشستر إيفينينج" الإنجليزية، نقلًا عن مصادر مقربة من البرتغالي أنه يؤيد استمرار المدرب النرويجي في أولد ترافورد.

وأضاف التقرير، أن رونالدو طالب زملائه في الفريق بإظهار الدعم لمدربهم في الفترة الحالية.

وأوضح التقرير، أن رونالدو اجتمع بزملائه من أجل مساندة سولشاير ونصحهم بمواصلة العمل دون النظر إلى تكتيكات المدرب، حتى يتم تغييره في نهاية المطاف.

كيف هو وضع سولشاير؟

النادي الإنجليزي وعلى الرغم من التدعيمات القوية التي قام بها الصيف الماضي يعيش أزمة نتائج حقيقية في الآونة الأخيرة.

الهزيمة الساحقة التي تلقاها في قمة الأسبوع الماضي، أحاطت الشكوك بمستقبل سولشاير للتتحدث العديد من التقارير عن أبرز المرشحين لخلافته، وعلى رأسهم كان أنطونيو كونتي.

في الوقت نفسه نفت "سكاي سبورت" وجود أي نية لدى إدارة مانشستر يونايتد في إقالة المدرب، وأكدت أنه سيستمر في منصبه.

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