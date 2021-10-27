سواريز يعلن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية

سواريز يطالب بالكرة الذهبية لميسي

اختار النجم الأوروجوياني، لويس سواريز لاعبه المفضل الذي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

مجلة "فرانس فوتبول" ستعلن عن الفائز في العام الحالي في حفل من المقرر أن يُقام بالعاصمة الفرنسية، باريس في 29 نوفمبر المقبل.

المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام شرسة، وظهرت العديد من الأسماء في قائمة الـ30 المرشحين، في مقدمتهم محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي.

من هو مرشح سواريز للفوز بالكرة الذهبية؟

تحدث مهاجم أتلتيكو مدريد، لويس سواريز عن رأيه في حواره مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، وقال: "اعتقد أن ميسي يستحق الكرة الذهبية لأنه قدم عامًا رائعًا على الرغم من فوزه فقط مع برشلونة بكأس ملك إسبانيا".

ويأتي دعم سواريز بعد يومين فقط من إغلاق التصويت على الجائزة التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

لماذا يرى سواريز أن ميسي يستحق الكرة الذهبية هذا العام؟

وتابع سواريز مساندة زميله السابق، ميسي في هذه المعركة المحتدمة، قائلًا: "ما قدمه على المستوى الشخصي رائعًا، أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني كذلك حصوله على كوبا أمريكا مع الأرجنتين لذلك فهو يستحقها لأنه ما زال يحافظ على مستواه عامًا بعد عام وهو أمر شبه مستحيل".

الجدير بالذكر أنّ ميسي هو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية بـ 6 مرات، حيث فاز بها في أربع أعوام متتالية، في 2009، 2010، 2011، 2012، ثم عاد في 2015 و2019 ليحصل على الجائزة.

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