رونالدو يجني أموالًا من إنستجرام أكثر من يوفنتوس

أرباح رونالدو في 2019 بين يوفنتوس وإنستجرام

حصل رونالدو على أرباح من خلال الإعلانات الممولة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام أكثر من تلك التي حصل عليها من يوفنتوس خلال عام 2019.

وكان رونالدو قد قام بتوسيع علامته التجارية في السنوات الأخيرة، ليمتلك العديد من مصادر الدخل الاستثمارية أكثر من مجرد راتبه كلاعب كرة قدم.

وبنهاية العام الحالي، يكون رونالدو قد حصل على 33 مليون يورو كراتب سنوي يتقاضاه من نادي يوفنتوس كأعلى اللاعبين راتبًا في تاريخ الدوري الإيطالي.

في الوقت ذاته، حقق رونالدو أكثر من 47 مليون يورو من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام، من خلال اتفاقات وعقود الرعاية الخاصة به.

وبذلك ينهي رونالدو العام وهو حاصل على ما يساوي راتبه مع يوفنتوس مرة ونصف من خلال إنستجرام فقط، بالإضافة إلى مجموعة الفنادق والشركات.

وقال رونالدو خلال مؤتمر دبي هذا العام إنه يعطي كرة القدم 30% من طاقته وجهده وتفكيره، موزعًا الباقي على حياته الخاصة والاستثمارات.

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يذكر أن كرستيانو رونالدو قد انتقل إلى يوفنتوس صيف العام 2018، مما رفع من الأسهم الاقتصادية لنادي السيدة العجوز وللدوري الإيطالي.