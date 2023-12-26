خبير: الحكم "دمّر" الاتحاد بـ3 قرارات خاطئة أمام النصر!

طرد وركلة جزاء وإلغاء هدف للعالمي

SHAHID

تلقى نادي اتحاد جدة هزيمة مؤلمة أمام ضيفه النصر بنتيجة (2-5) على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 بالدوري السعودي للمحترفين.

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وقال الخبير التحكيمي نواف شكر الله، في تحليله القرارات التحكيمية على قناة "ssc" السعودية: "الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس أخطا في العديد من القرارات المهمة خلال المباراة".

وأضاف: "هناك ركلة جزاء صحيحة للاعب الاتحاد فيصل الغامدي في الدقيقة 28، لكن الحكم قرر معاقبة اللاعب بالبطاقة الصفراء (ادعاء السقوط)، رغم تعرضه للضرب من الخصم، والغريب أنه لم يذهب لتقنية الفيديو لمراجعة اللعبة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشنوتابع: "كان يجب على الحكم احتساب خطأ لصالح الاتحاد عند الدقيقة 82 قبل هدف النصر الخامس لوجود دهس على قدم لاعب الاتحاد، وكان يجب على الـVAR استدعاء الحكم من أجل إلغاء الهدف واحتمالية طرد لاعب النصر".

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بالدوري، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس بـ28 نقطة.

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