ما هي الأرقام القياسية التي لم يحققها ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا؟

لا خلاف أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمان حققا الكثير من الألقاب والأرقام القياسية في مسيرتيهما، فما هي الأرقام القياسية التي لم يكسراها بعد؟

هل لدى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أي شيء لإثباته؟ بالتأكيد لا، فهما لاعبان صنعا حقبة كاملة بإسميهما، ويضعهما الكثير من متابعي كرة القدم وحتى المتخصصين من الأفضل في التاريخ.

لا تزال معركة رونالدو وميسي على أفضل هداف في كرة القدم الأوروبية أعظم دراما رياضية في عصرنا، لكن كلاهما لا يزال بحاجة إلى زيادة عدد مبارياته إلى حد كبير إذا كان يرغب في تحقيق بعض ألقاب كأس الأندية الأوروبية ودوري أبطال أوروبا .

العديد من الأرقام القياسية المسجلة بأسماء أخرى غير الثنائي، وهنا نقدم لكم بعضها.

المزيد من الفرق

ميسي ورونالدو - من الأكثر فوزًا بالبطولات؟

الأرقام القياسية

الأهداف في المباريات النهائية من دوري أبطال أوروبا

الأكثر تهديفاً في نهائيات دوري أبطال أوروبا: " 7" ألفريدو دي ستيفانو ، فيرينك بوشكاش (كلاهما ريال مدريد)

الأكثر تهديفاً في نهائيات دوري أبطال أوروبا: "5" ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد 1956 ، 1957 ، 1958. 1959 ، 1960)

الأكثر تهديفاً في نهائي واحد من دوري أبطال أوروبا: "4" فيرينس بوشكاش (ريال مدريد ، 1960)

سجل ميسي هدفين فقط في نهائيين فقط (في 2009 و 2011)، بينما سجل رونالدو أربعة (في 2008 و 2014، واثنان في 2017) لكنه لا يزال أقل بثلاثة أهداف من الرقم القياسي الذي تقاسمه لاعبي ريال مدريد السابقين. كما لعب البرتغالي ستة مباريات نهائية أي أقل مباراة واحدة من ألفريدو دي ستيفانو واثنين من صاحبي الرقم القياسي فرانسيسكو خينتو (ريال مدريد) وباولو مالديني (ميلان).

في حين، أن ثنائية رونالدو الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 هي الأقرب إذا طابق هو أو ميسي أهداف بوشكاش الأربعة عام 1960.

الأكثر مشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا

الأكثر مشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا / كأس أوروبا (بما في ذلك التصفيات): 181 - إيكر كاسياس

الأكثر مشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية (بما في ذلك التصفيات): 188 - إيكر كاسياس

رونالدو (131) وميسي (117) يحتلان مكاناً خاصًا بهما عندما يتعلق الأمر بأهداف منافسات الاتحاد الأوروبي للأندية، لكن لا يزال أمامهما طريق صغير للوصول إلى مستوى إيكر كاسياس من حيث المباريات الأوروبية. ليونيل ميسي يحتل المركز الرابع عشر في تصنيفات الأكثر مشاركة في مباريات الويفا على الإطلاق بعدد 145 مباراة؛ كريستيانو رونالدو الأكبر بعامين و139 يومًا، يحتل المرتبة الثانية بـ 177 مباراة.

عندما يتعلق الأمر بمسابقة دوري أبطال أوروبا ، فإن الدون في المركز الثاني في الترتيب ب173 مباراة (والبرغوث في المركز السادس ب 141)؛ ومع ذلك، لا يزال كاسياس متقدم بثمانية مباريات عن زميله السابق في ريال مدريد.

أرقام مختلفة لم يحققها ميسي ورونالدو في دوري الأبطال

الفوز مع أكثر من فريق بدوري أبطال أوروبا: 3 - كلارنس سيدورف (أياكس 1995 ، ريال مدريد 1998 ، ميلان 2003 ، 2007)

الأكثر تسجيلاً مع فرق مختلفة في دوري أبطال أوروبا: 6 - زلاتان إبراهيموفيتش (أياكس ، يوفنتوس ، إنترناسيونالي ، برشلونة ، ميلان ، باريس سان جيرمان)

رونالدو فريد من نوعه لأنه سجل في نهائيات دوري أبطال أوروبا لناديين مختلفين مانشستر يونايتد في عام 2008، وريال مدريد في 2014 و 2017.

اللاعب الغير محظوظ فيليبور فاسوفيتش هو اللاعب الوحيد الذي سجل في نهائيات كأس أوروبا مع فريقين مختلفين: بارتيزان في عام 1966 وأياكس في عام 1969.

انتقال رونالدو إلى يوفنتوس جعل لديه الفرصة لتكرار إنجاز كلارنس سيدورف الفريد في الفوز بالمسابقة مع ثلاثة أندية مختلفة.

يبدو سجل زلاتان إبراهيموفيتش أكثر أمانًا من ميسي ورونالدو، اللذان سيضطران إلى بدء الانتقال بين الأندية بانتظام ليسجلا للوصول إلى ستة. جاءت جميع أهداف ليونيل ميسي حتى الآن لبرشلونة، بينما سجل الدون فقط مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا .

أكبر هداف في دوري أبطال أوروبا

نهائي دوري أبطال أوروبا: باولو مالديني (36 سنة 333 يومًا) - ميلان ضد ليفربول (25/05/2005)

دوري أبطال أوروبا، مرحلة المجموعات حتى النهائي: فرانشيسكو توتي (38 سنة 59 يومًا) - سيسكا موسكفا ضد روما (25/11/2014)

كأس أوروبا: مانفريد بورجسمولر (38 سنة 293 يومًا) - فيردر بريمن - دينامو برلين (11/10/1988)

إذا كان على الثنائي أن يتجاوز رقم مالديني كأكبر هداف في نهائي دوري الأبطال، فيجب عليهم التحلي بالصبر. ستكون فرصة رونالدو الأولى في نهائي 2021/22، في حين لن يكون لدى ميسي فرصة إلا في نهائي 2023/24، بشرط ألا يتم قبل 23 مايو؛ وإلا كان عليه أن ينتظر سنة أخرى.

للتغلب على أكبر هداف في دوري أبطال أوروبا ، سيحتاج الدون إلى التسجيل في المسابقة في مرحلة المجموعات إلى النهائي، بعد 1 أبريل 2023، وميسي بعد 22 أغسطس 2025. ليصبح أكبر هداف في تاريخ كأس أوروبا، وسيكون على رونالدو إيجاد الشبكة بعد 22 نوفمبر 2023، وميسي بعد 13 أبريل 2026.

أسرع الأهداف في دوري أبطال أوروبا

أسرع هدف في دوري أبطال أوروبا: روي ماكاي (10.12 ثانية) - بايرن ميونخ ضد ريال مدريد (07/03/2007)

أسرع هدف في نهائي لدوري أبطال أوروبا: باولو مالديني (53 ثانية) - ميلان ضد ليفربول (25/05/2005)

سجل روي ماكاي هدفًا رائعاً بضربة مباشرة ضد مدريد في عام 2007. جاء أسرع هدف لرونالدو في دوري الأبطال في الدقيقة الرابعة لريال مدريد ضد يوفنتوس في أكتوبر 2013، بينما أسرع هدفين لميسي كلاهما في الدقيقة الثالثة: في فوز برشلونة 7-0 على سلتيك في سبتمبر 2016، والفوز 2-1 على سلافيا براها في أكتوبر 2019.

هدف مالديني في النهائي السريع ضد ليفربول هو أيضًا علامة لا يقترب الثنائي من تكراره؛ كلا الهدفين النهائيين لليونيل ميسي كانا في الشوط الثاني، وكان أقرب أهداف كريستاينو الأربعة 20 دقيقة في 2017 ضد يوفنتوس في كارديف.

الهاتريك في دوري أبطال أوروبا

الهاتريك الأسرع في دوري أبطال أوروبا: بافيتيمبي جوميس (8 دقائق) - دينامو زغرب - أولمبيك ليون، 07/12/2011

منذ أن أصبح أكبر اللاعبين في تسجيل هاتريك في دوري أبطال أوروبا (عمره 34 عامًا و 35 يومًا ، يوفنتوس 3-0 أتلتيكو ، 12/03/2019)، كان رونالدو في نفس المستوى مع ميسي بثمانية هاتريك في أكبر مسابقة أندية في أوروبا.

ومع ذلك، لم يتفوق أي من المهاجمين على ثلاثية نجم الهلال الحالي السريعة ضد دينامو. أسرع هاتريك لليونيل ميسي استغرق 22 دقيقة (ضد آرسنال ، 06/04/10)، على الرغم من أن 16 دقيقة فقط فصلت الضربتين الثانية والرابعة في خماسية ضد باير ليفركوزن في 7 مارس 2012. ثلاثية رونالدو ضد مالمو هي الأسرع حتى الآن.

حقق لويز أدريانو آفاقًا جديدة بتسجيله ثلاث مرات متتالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام شاختار ضد باتي بوريسوف في 2014/2015، خمسة أهداف في اللقاء الأول وثلاثة في الثاني، لكن كريستيانو تبعه بثلاثية ضد بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد في 2016/2017.

التسجيل في مواسم متتالية من دوري أبطال أوروبا

الأهداف في معظم مواسم دوري أبطال أوروبا: ريان جيجز (16)

سجل كل من ميسي ورونالدو في موسمهم الخامس عشر لكسر الرقم القياسي لراؤول في تسجيل الأهداف في مواسم دوري أبطال أوروبا المتتالية (التي بلغت 14). فشل كريستيانو في التسجيل في أول موسمين له مع مانشستر يونايتد. كلاهما يمكن أن يتساوي مع رقم جيجز القياسي في 2020/21.

الأكثر تسجيلاً في موسم أوروبي واحدة

الأكثر تسجيلاً في موسم أوروبي واحد: راداميل فالكاو (18)، بورتو 2010/11

وضع فالكاو في الدوري الأوروبي 2010/2011 علامة لم يتمكن ميسي ورونالدو من تكرارها. سجل الكولومبي هدف واحد في التصفيات و 17 في المسابقة. جاء أفضل عام لليونيل في 2011/12 عندما أنهى الموسم الأوروبي بـ 14 هدفًا، بينما سجل كريستيانو رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا برصيد 17 في 2013/14.

معدل الأهداف

أفضل معدل أهداف لكل مباراة في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا: 0.97 - جيرد مولر (بايرن)

أفضل معدل أهداف لكل مباراة في منافسات أندية الاتحاد الأوروبي: 0.87 - جيرد مولر (بايرن)

في 2017/18 ، تخطى كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لرود فان نيستلروي في التسجيل في تسع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا (مع مانشستر يونايتد في 2002/03)، ليصل مجموعه إلى عشرة في المباراة التي انتهت بالخسارة في ربع النهائي بنتيجة 3-1 على أرضه أمام يوفنتوس.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأهداف في كل مباراة، لا يستطيع ميسي ورونالدو التنافس مع أصحاب الرقم القياسي على الإطلاق. سجل كريستيانو في دوري أبطال أوروبا يقف عند 0.75 في المباراة - 129 هدفاً في 173 مباراة - وهو 0.74 في جميع مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي - 131 في 177. سجل ميسي بثبات أكبر (0.81 في دوري أبطال أوروبا - 114 هدفاً في 141 مباراة ؛ 0.81 في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي - 117 في 145).

لا يزال معدل جيرد مولر 0.97 هدفًا لكل مباراة (34 في 35 مباراة في كأس أوروبا) يبدو سجلاً غير قابل للكسر. من أجل الحصول على سجل كهذا، سيحتاج ميسي إلى تسجيل هاتريك في مبارياته الـ 11 القادمة في البطولة، بينما سيحتاج رونالدو إلى ثلاثة أضعاف في كل من مبارياته الـ 19 القادمة.