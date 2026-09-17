حقق الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الكثير من الإنجازات والنجاحات خلال مسيرتهما الطويلة في كرة القدم، وقد فازا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.
وعاش جمهور كرة القدم قصة تنافس اللاعبين خلال العقد الأخير من الزمن، وتحديدًا منذ عام 2008 حين بدأت أسطورة ميسي في الظهور ومن ثم انتقل رونالدو لريال مدريد ليخوض اللاعبان صراعات طويلة وشرسة على ألقاب الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني، بجانب صراعهما في دوري أبطال أوروبا.
العديد من الألقاب سُجلت باسم اللاعبين، لكن أي منهما الأكثر فوزًا بالألقاب؟ نستعرض معًا
كم عدد بطولات ميسي طوال مسيرته؟
ليونيل ميسي ... 43 لقبًا مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي بجانب ستة ألقاب مع منتخب الأرجنتين.
بدأ ليونيل ميسي مسيرته مع كرة القدم على مستوى الفريق الأول لبرشلونة عام 2003، لكنه لم يُصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق سوى عام 2006، وقد أبعدته الإصابة عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام أمام آرسنال، والتي انتهت لصالح فريقه الكتالوني 2-1.
ولم يلعب النجم الأرجنتيني خلال مسيرته سوى للبارسا وباريس سان جيرمان، وقد حطم معه كل الأرقام القياسية المتاحة، وترك بصمة هائلة من الصعب جدًا أن تُمحى من تاريخ الليجا أو حتى بقية البطولات المحلية في إسبانيا.
اللقب الأول لميسي مع برشلونة كان الفوز بالليجا موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بالدوري الفرنسي موسم 2022-2023 بجانب التتويج بكأس العالم مع الأرجنتين في قطر 2022.
وبلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 35 لقبًا، كما حقق بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي عدة بطولات ليمتلك 39 بطولة على صعيد الفرق التي لعب لصالحها.
الحال تغير مع المنتخب في السنوات الأخيرة، إذ نجح في تحقيق بطولة كوبا أمريكا 2021 مع الأرجنتين بعد خسارة نهائيات 2007 و2015 و2016 بجانب نهائي كأس العالم 2014
كما فاز بالمونديال أخيرًا في قطر 2022 وذلك بعد تحقيقه بطولة الفيناليسيما ضد إيطاليا
ميسي فاز بكأس العالم للشباب عام 2005 مع منتخب راقصي التانجو تحت 20 عامًا، وحصل أيضًا على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد بكين 2008.
ما هي بطولات ميسي مع الأندية؟
البطولة
مرات التتويج
سنوات التتويج
الدوري الإسباني
10 مرات
2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012-2013، 2014-2015، 2015-2016، 2017-2018، 2018-2019.
الدوري الفرنسي
مرتان
2021-2022، 2022-2023
دوري أبطال أوروبا
4 مرات
2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015
كأس ملك إسبانيا
7 مرات
2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2020-2021
كأس السوبر الإسباني
8 مرات
2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018
كأس السوبر الأوروبي
3 مرات
2009، 2011، 2015
كأس العالم للأندية
3 مرات
2009، 2011، 2015
السوبر الفرنسي
مرة واحدة
2022
كأس الدوريات الأمريكية
مرة واحدة
2023
درع المشجعين
مرة واحدة
2024
كأس البطولة
مرة واحدة
2026
كأس المنطقة الشرقية الأمريكية
مرة واحدة
2025
الدوري الأمريكي
مرة واحدة
2025
ما هي بطولات ميسي مع الأرجنتين؟
البطولة
مرات التتويج
سنوات التتويج
كأس العالم للشباب
مرة واحدة
2005
الميدالية الذهبية في الأولمبياد
مرة واحدة
2008
كوبا أمريكا
مرتان
2021، 2024
كأس فيناليسيما
مرة واحدة
2022
كأس العالم
مرة واحدة
2022
كم عدد بطولات كريستيانو رونالدو طوال مسيرته؟
كريستيانو رونالدو ... 37 لقبًا مع الأندية ,البرتغال
بدأت مسيرة كريستيانو رونالدو مع سبورتينج لشبونة في البرتغال، ولعب أول مبارياته في الدوري البرتغالي موسم 2002-2003.
لعب رونالدو خلال مسيرته الكروية الحافلة في 4 بلاد أوروبية، إذ ارتدى قميص سبورتينج في البرتغال، مانشستر يونايتد في إنجلترا، ريال مدريد في إسبانيا ويوفنتوس في إيطاليا.
وتُوج اللاعب البرتغالي بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع الأندية الأربعة، ولم يُغادر أي فريق منها دون أن يُتوج معه بلقب ما، وتنوعت إنجازاته ما بين المحلي والقاري والعالمي.
لقب رونالدو الأول في مسيرته الكروية كان كأس السوبر البرتغالي مع سبورتينج عام 2002، وآخرها كان الفوز بكأس إيطاليا مع يوفنتوس 2020-2021.
وتُوج صاروخ ماديرا بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الأولى كانت مع مانشستر يونايتد والأربعة الأخرى مع ريال مدريد.
كما حقق مع النصر لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 للمرة الأولى في تاريخ العالمي، بجانب دوري روشن السعودي.
وبلغ مجموع ألقاب رونالدو مع الأندية 33 لقبًا، ومن المرجح أن يزداد العدد حتى يُعلن اعتزاله بعد عدة سنوات.
ولم يُفوت رونالدو الفوز بالألقاب مع منتخب بلاده، إذ بعدما خسر نهائي يورو 2004 في وطنه، فاز باللقب الثمين عام 2016، وتُوج كذلك في 2019 و2025 بدوري الأمم الأوروبية.
ما هي ألقاب رونالدو مع الأندية؟
البطولة
مرات التتويج
سنوات التتويج
الدوري الإنجليزي
3 مرات
2006-2007، 2007-2008، 2008-2009
الدوري الإسباني
مرتان
2011-2012، 2016-2017
الدوري الإيطالي
مرتان
2018-2019، 2019-2020
كأس إيطاليا
مرة واحدة
2020-2021
دوري أبطال أوروبا
5 مرات
2007-2008، 2013-2014، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018.
كأس الرابطة الإنجليزي
مرتان
2005-2006، 2008-2009
كأس الاتحاد الإنجليزي
مرة واحدة
2003-2004
كأس ملك إسبانيا
مرتان
2010-2011، 2013-2014
كأس السوبر البرتغالي
مرة واحدة
2002
كأس الدرع الخيرية
مرتان
2007، 2008
كأس السوبر الإسباني
مرتان
2012، 2017
كأس السوبر الإيطالي
مرة واحدة
2018
كأس السوبر الأوروبي
3 مرات
2014، 2016، 2017
كأس العالم للأندية
4 مرات
2008، 2014، 2016، 2017
كأس الملك سلمان للأندية الأبطال
مرة واحدة
2023
دوري روشن السعودي
مرة واحدة
2025-2026
ما هي ألقاب رونالدو مع البرتغال؟
البطولة
مرات التتويج
سنوات التتويج
كأس أمم أوروبا
مرة واحدة
2016
دوري الأمم الأوروبية
مرتان
2018-2019، 2024-2025
رونالدو وميسي .. من الأكثر فوزًا بالبطولات؟
يتفوق ليونيل ميسي في عدد ألقابه، إذ حقق 49 لقبًا مقابل 37 لقبًا لرونالدو.
كما تفوق ميسي على رونالدو في عدد البطولات مع المنتخب بواقع 6 ألقاب مقابل ثلاثة
كريستيانو رونالدو
البطولة
ليونيل ميسي
0
كأس العالم
1
1
اليورو / كوبا أمريكا
2
0
الفيناليسيما
1
2
دوري الأمم الأوروبية
0
0
الأولمبياد
1
0
كأس العالم للشباب
1
8
الدوريات
13
5
دوري أبطال أوروبا
4
4
كأس العالم للأندية
3
6
الكؤوس المحلية
7
7
كؤوس السوبر المحلية
9
3
كأس السوبر الأوروبية
3
1
البطولة العربية للأندية
0
0
كأس الدوريات الأمريكية
1
0
درع المشجعين
1
0
دوري المنطقة الشرقية
1
0
كأس البطولة
1
37
الإجمالي
49