رونالدو في مانشستر.. كيف يستفيد سولشاير فنيًا من "صاروخ ماديرا"؟

قلبت عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الموازين، والآن سيعمل أولي جونار سولشاير على الطريقة الأمثل للاستفادة منه.

فجرت عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 12 عامًا على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني حماس جماهير "الشياطين الحمر" حول العالم.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس الإيطالي، الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم، حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، ولقبًا في كأس إيطاليا، ولقبين في السوبر الإيطالي، لكن الهدف الذي اتجه "صاروخ ماديرا" إلى تورينو من أجله في المقام الأول لم يتحقق وهو الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

والآن مع عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، أصبح الفريق يمتلك كتيبة هجومية جبارة، تبدأ من خط الوسط الهجومي بوجود برونو فيرنانديش وبول بوجبا، وأجنحة بقيمة جادون سانشيو وماركوس راشفورد، ومهاجمًا مخضرمًا هو الأوروجوياني إدينسون كافاني، ولاعبين شباب أمثال ماسون جرينوود وأنتوني مارسيال.

لكن السؤال الأهم الآن، هو كيف يستفيد النرويجي أولي جونار سولشاير من قدرات رونالدو التهديفية الاستثنائية، وكيف يدمجه في الفريق؟

كيف يلعب سولشاير؟

يميل سولشاير على الأغلب للعب بطريقة 4-2-3-1 بهدف تأمين وسط الملعب في المقام الأول، ووجود جناحين أصحاب سرعة ومهارة للاختراق من الأطراف ومساعدة المهاجم الوحيد.

طريقة 4-2-3-1 تسمح بتحركات لاعبي الوسط المهاجمين من قلب الملعب، وإمداد الأجنحة والمهاجم الوحيد بتمريرات بينية لاختراق الدفاع المتكتل، أو الاستفادة من قدرتهم أنفسهم على إنهاء الهجمات، كما نرى كثيرًا في فيرنانديش وبوجبا.

لكن المدرب النرويجي في حالات نادرة يستخدم طريقة 4-3-1-2، أو أحيانًا أخرى يستخدم طريقة 5-3-2 أو 4-3-3، لكن جميع ما سبق في مباريات قليلة، واعتماد الأكبر على طريقته المفضلة 4-2-3-1.

كيف يستفيد سولشاير من كريستيانو رونالدو؟

حسنًا، وصول كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد يعني حصول سولشاير على ماكينة تهديفية ذات غريزة على إنهاء الهجمات من أقل الفرص، وهذه حقيقة لا تقبل الشك.

رونالدو خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 تمكن من تسجيل 118 هدفًا في 292 مباراة، لكن قدرات البرتغالي التهديفية انفجرت في ريال مدريد بتسجيل 450 هدفًا في 438 مباراة ما جعله الهداف التاريخي في النادي الملكي، وخلال ثلاثة مواسم فقط مع يوفنتوس سجل 101 هدفًا في 134 مباراة.

كل ذلك دون احتساب قدرات كريستيانو رونالدو المميزة كذلك على صناعة الأهداف، حيث قدم حتى الآن خلال مسيرته 229 تمريرة حاسمة.

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ومع عودة رونالدو من جديد إلى "أولد ترافورد" فإن سولشاير لن يفكر مرتين في اللاعب الذي يشغل مركز المهاجم الصريح في تشكيلته، حيث أصبح محجوزًا بشكل حصري للبرتغالي.

خط وسط مانشستر يونايتد الهجومي سيتكون من سانشو على الجانب الأيمن، وفرنانديش تحت رأس الحربة الصريح، وبوجبا على الجانب الأيسر، ذلك في الحالات المثالية بغياب الإصابات وحالات الإيقاف.

قدرات رونالدو الاستثنائية على إنهاء الهجمات بكلتا القدمين والرأس سيمنح مانشستر يونايتد سلاحًا فتاكًا يجعله أقرب للعودة إلى منصات التتويج التي تعاند "الشياطين الحمر" منذ سنوات.

سولشاير يعرف جيدًا قدرات رونالدو، وسيكون عليه فقط أن ينجح في عملية إدماج "صاروخ ماديرا" في الفريق، وبناء طريقة اللعب حوله، والتأكيد على أنه نجم الفريق الأول الآن، ليخرج رونالدو كل قدراته مع الفريق.

كيف يندمج رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

الأمر هنا سهل للغاية، رونالدو كان دائمًا معشوقًا لجماهير مانشستر يونايتد، صحيح أن الاختلاف في قائمة الفريق منذ رحيله في 2009 وحتى عودته في 2021 جذري، حيث لم يعد هناك أي لاعب زامله البرتغالي مع الفريق، إلا سولشاير الذي أصبح مدربه.

لكن رونالدو سيكون بمثابة قائد لغرفة ملابس مانشستر يونايتد، كما أن اعتياده على أجواء ملعب "أولد ترافورد" وجماهيره، بالإضافة إلى وجود برونو فيرنانديش، وزميله السابق في ريال مدريد المدافع الفرنسي رافاييل فاران في الفريق سيسهل الأمور كثيرًا على "صاروخ ماديرا".

اندماج رونالدو مع مانشستر يونايتد وغرفة ملابس لن يكون إلا مسألة وقت، وبالتأكيد فإن لاعبًا بقيمة وأسطورية "صاروخ ماديرا" سيجعل اللاعبين يتلفون حوله، وهو سيساعدهم إلى إظهار أفضل ما لديهم.

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