مبابي يستهدف إرث زيدان في ريال مدريد

الرقم 5 في ريال مدريد محجوز للفرنسيين.

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي سيحذو نفس طريق مواطنه زين الدين زيدان لاعب ومدرب ريال مدريد السابق.

زيدان الذي كان أسطورة لريال مدريد ومدرب الفريق الموسم الماضي كان من أكثر الداعمين لقدوم مبابي إلى الفريق الإسباني لكنه لم يستمر ليرى الصفقة تتم.

كيف سيسير مبابي على خطى زيدان؟

يقترب مبابي من ريال مدريد؛ اقتراب اللاعب الفرنسي الشاب فتح الحديث عن الرقم الذي سيرتديه مع فريق العاصمة الإسبانية.

صحيفة "آس" الإسبانية ترجح ارتداء كيليان للرقم 5 مع ريال مدريد وهو الرقم الذي ارتداه زيدان وهو لاعب مع ريال مدريد.

ولعب زيدان في صفوف ريال مدريد في الفترة من 2001 وحتى 2006 وتعده جماهير ريال مدريد واحد من أفضل لاعبي الفريق على مر تاريخه لدوره المؤثر مع الفريق خاصة مساهمته الكبيرة في التتويج بدوري أبطال أوروبا في أول مواسمه مع الفريق.

ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي في ثاني تجارب مع الفريق بعد تجربة أولى مثمرة كُللت بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 سنوات متتالية.

وارتدى الفرنسي الآخر رفاييل فاران الرقم 5 في ريال مدريد الموسم الماضي لكنه رحل إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف لينتقل القميص إلى خيسوس فاييخو حاليًا.

ما آخر تطورات قدوم مبابي إلى ريال مدريد؟

اقترب مبابي، 22 سنة، من الانتقال إلى ريال مدريد كثيرًا؛ وبحسب التقارير فإن الصفقة ستنتهي خلال أيام قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما تتداوله وسائل الإعلام فإن صفقة الانتقال ستتم مقابل 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو حوافز.

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