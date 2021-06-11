جدول ترتيب هدافي بطولة يورو 2020

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 "اليورو" والتي تقام على أرض 12 مدينة أوروبية مختلفة بمشاركة أساطير كرونالدو

تعد بطولة كأس أمم أوروبا ثاني أقوى بطولات كرة القدم، ولا يسبقها إلا كأس العالم من حيث القوة والشعبية.

قدمت بطولة اليورو لنا الكثير من النجوم عبر تاريخها، من المنتظر أن تقدم لنا نجومًا أخرى في نسخة 2020، والتي تم تأجيلها لمدة عام سبب تفشي فيروس كورونا.

أسماء ضخمة يحتوي عليها كل منتخب عندما يتعلق الأمر بخط الهجوم، وفي مقدمة المشاركين في نسختنا الحالية الأسطورة كريستيانو رونالدو، كما يلعب هاري كين هداف الدوري الإنجليزي، ويتواجد روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني، مع المتألق كريم بنزيما.

كذلك أسماء مهاجمين آخرين مميزين مثل تشيرو إيموبيلي وروميلو لوكاكو وكيليان مبابي وجيرارد مورينو وغيرهم، لذلك يتوقع أن تكون المنافسة على لقب الهداف على أشدها في هذه النسخة.

يورو 2020 | أفضل 100 لاعب: القائمة الكاملة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم جدول ترتيب هدافي يورو 2020.

جدول ترتيب هدافي يورو 2020:

أحرز تشيرو إيموبيلي أول أهدافه في المسابقة بشباك منتخب تركيا، ثم تمكن زميله لورينزو إنسيني من وضع هدف هو الآخر، فيما أتى هدف الأتزوري الأول عبر ميريح ديميرال عن طريق الخطأ في مرماه.

الترتيب اللاعب الأهداف =1 تشيرو إيموبيلي - إيطاليا 1 =1 لورينزو إنسيني - إيطاليا 1

ترتيب هدافي اليورو عبر التاريخ

يتشارك صدارة ترتيب هدافي اليورو عبر التاريخ نجمي يوفنتوس السابق والحالي ميشيل بلاتيني وكريستيانو رونالدو، برصيد 9 أهدافٍ لكلٍ منهما.

سجل أسطورة منتخب فرنسا جميع أهدافه في نسخة 1984، أما الأسطورة البرتغالي فقد سجلهم في 4 نسخ "2004، 2008، 2012، 2016".

يأتي في المركز الثاني النجم السابق لمنتخب إنجلترا آلان شيرر برصيد 7 أهداف، ويتشارك عدد من اللاعبين في المركز الرابع برصيد 6 أهداف، أبرزهم تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش وواين روني وغيرهم.

يمتلك أنطوان جريزمان فرصة جيدة لتخطي آلان شيرر، فرصيده هو 6 أهدافٍ أيضًا وهو في تشكيل منتخب فرنسا ليورو 2020، كذلك سيتمكن رونالدو في الانفراد بصدارة ترتيب هدافي اليورو عبر التاريخ في حالة سجل هدفًا واحدًا في اليورو القادم.