مدرب المجر يهاجم رونالدو بسبب احتفاله المستفز

هجوم جديد على النجم البرتغالي

أشاد ماركو روسي مدرب منتخب المجر، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه اتهمه في نفس الوقت بالاستفزاز والمبالغة في الاحتفال.

النجم الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات، يقدم مستويات مبهرة مع البرتغال في يورو 2020 وقاد للفريق للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

رونالدو سجل ثنائية في شباك المجر، بالمواجهة التي انتهت بفوز بلاده 3/0، وهي المباراة التي شعر فيها روسي بالاستفزاز من احتفال رونالدو.

ماذا قال روسي عن رونالدو؟

مدرب المجر قال في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية:"رونالدو بطل عظيم ولكنه في بعض الأحيان يكون مستفزًا".

وأضاف:"بعد ركلة الجزاء التي سجلها ضدنا احتفل وكأنه سجل في النهائي، الناس يلاحظون هذه الأشياء عليه".

ماذا قدم رونالدو في دور المجموعات لليورو؟

صاحب الـ36 سنة خطف الأنظار من الجميع، بعدما سجل 5 أهداف في 3 مباريات للبرتغال خلال البطولة حتى الآن.

رونالدو سجل ثنائية في المجر ومثلها في فرنسا، بينما تمكن من هز الشبكة مرة واحدة أمام ألمانيا.

اللاعب تخطى رقم ميشيل بلاتيني للهدافين التاريخيين لليورو، كما عادل رقم الإيراني علي دائي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية برصيد 109 هدفًا.

أمام من تلعب البرتغال في دور الـ16؟

في الوقت الذي خرجت فيه المجر من البطولة تمامًا، تواصل البرتغال مشوارها في مباراة غاية في الصعوبة أمام بلجيكا.

المواجهة بين الفريقين تقام على ملعب لا كارتوخا في إسبانيا يوم الأحد المقبل، ويطمح خلالها رونالدو في مساعدة فريقه على بلوغ دور الثمانية.

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