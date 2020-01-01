رونالدو قد يغيب عن مواجهة ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا بسبب والدته

كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس مهدد بالغياب عن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان.

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

جاء هذا بعدما توجه اللاعب لمدينة ماديرا البرتغالية ليكون بجوار والدته التي تعرضت لسكتة دماغية وتم حجزها في مستشفى على أثرها.

وحجز رونالدو طائرة خاصة على الفور بعدما علم بخبر مرض والدته في الساعات الماضية، وقرر منحها الأولوية بشكل مبدأي على مواجهة يوم الأربعاء.

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ويحل فريق ميلان ضيفًا على نظيره يوفنتوس مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا على ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو.

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وانتهت مباراة الذهاب في ملعب سان سيرو بالتعادل بهدف لمثله حيث سجل آنتي ريبيتش لميلان في الدقيقة الـ 61 قبل أن يعادل رونالدو النتيجة بنفسه في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.

وكان رونالدو قد تواجد قبل ساعات في مدينة مدريد عاصمة إسبانيا لمشاهدة مباراة الكلاسكيو بين فريقه السابق ريال مدريد وبرشلونة.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد شارك في 31 مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس وسجل 25 هدفًا وصنع ثلاثة في كل البطولات.