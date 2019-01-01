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كأس السوبر الإيطالي

رونالدو: سعيد باللقب الأول ولكنها مجرد بداية

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المهاجم البرتغالي منح فريقه لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف قاتل

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عن سعادته باللقب الأول له مع النادي الإيطالي.

رونالدو انتقل ليوفنتوس قادماً من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي بصفقة قيمتها 100 مليون يورو.

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المهاجم البرتغالي قاد فريقه الجديد للفوز بلقب السوبر الإيطالي، بتسجيل هدفه الوحيد أمام ميلان، بالمواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء بملعب الملعب عبد الله بالسعودية.

وقال رونالدو بعد المباراة:"كانت مواجهة صعبة جداً وسط أجواء حارة، لعبنا بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص".

وأضاف:"سعيد بتسجيل هدف الفوز، هدفي في 2019 كان البداية بتحقيق بطولة ولكنها مجرد بداية والقادم أفضل".

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وتابع:"أهدي هذا الهدف لفريقي وعائلتي وأصدقائي وكل من يحب يوفنتوس وكريستيانو رونالدو في العالم".

ويحصل بذلك يوفنتوس على لقب السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد ميلان عند اللقب السابع.

 

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