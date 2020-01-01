رونالدو: حماية البشر من كورونا أهم من أي مصالح شخصية

العالم يعيش لحظة صعبة..

طالب كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، البشرية بأسرها بأن تتحمل المسؤولية في هذه الفترة الصعبة من انتشار وباء فيروس كورونا، وتمنى الشفاء العاجل لزميله دانيلي روجاني.

فيروس كورونا بات الخطر الأكبر للبشرية في الأشهر الأخيرة، وقد تفشى بوضوح في مختلف بقاع العالم مما أثر بالسلب على كرة القدم والأنشطة بشكل عام، وتم تأجيل كل الدوريات الأوروبية الكبرى.

رونالدو نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر وقال "العالم يمر بلحظة صعبة للغاية مما يتطلب منّا جميعًا الاهتمام والرعاية اللازمتين.".

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"لا أتحدث اليوم كلاعب كرة قدم، بل أتحدث كأب وابن وإنسان، مهتم بآخر التطورات التي قد تؤثر على العالم كله."

"من المهم بالنسبة لنا جميعًا أن نسير على نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية، والسلطات الحاكمة في كيفية السيطرة على هذا الأمر."

هل أُصيب كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا؟

وأتم "حماية حياة البشر تأتيت أولوية فوق أي مصالح، أود أن أشارك حزني لجميع من فقدوا أحدًا قريبًا منهم، وتشجيعي ودعمي لجميع أولئك الذين يصارعون المرض مثل زميلي روجاني.".

"وأواصل دعمي لجميع العاملين في مجال الصحة، أولئك الذين يضعون ويعرضون حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الآخرين."

يذكر أن رونالدو يفترض أن يكون حاليًا في حجر صحي لمدة 14 يومًا بعد إصابة روجاني بكورونا واختلاطه بكافة لاعبي يوفنتوس خلال مباراة إنتر الأخيرة منذ أيام قليلة.