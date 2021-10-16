رونالدو حذّر سولشاير من إيداعه على دكة البدلاء مجددًا!

خطوة متوقعة للغاية..

رغم محاولة أولي جونار سولشاير التأكيد على تقبل كريستيانو رونالدو لقرار جلوسه على دكة البدلاء في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا.

الدولي البرتغالي وبصورة غريبة تم إقصائه من التشكيلة الأساسية لمباراة يونايتد وإيفرتون في أولد ترافورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل التوقف الدولي الأخير.

ووفقًا لما قالته صحيفة "ذا صن" فإن رونالدو لم يكن سعيدًا أبدًا بهذه الخطوة لدرجة أنه حذر سولشاير من تكرار إجلاسه على دكة البدلاء وإلا فالتصرف حينها سيكون مختلفًا.

صاحب الـ36 عامًا أبلغ سولشاير بوضوح شديد أنه يريد المشاركة في كل دقيقة ممكنة ما دام حالته البدنية لائقة، أما الجلوس على دكة البدلاء فليس السبب الذي أتى من أجله إلى مانشستر يونايتد.

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ويبدو أن المدرب النرويجي خضع سريعًا لرونالدو، ففي مباراة ليستر سيتي قام بإشراكه أساسيًا ورفض استبداله رغم الأداء الباهت الذي ظهر به في هزيمة الشياطين الحمر بأربعة أهداف لهدفين.

صحيح أن سولشاير بعد مباراة ليستر خرج وكرر حديثه بأن رونالدو لا يمكنه المشاركة في كل مباراة، إلا أن الواقع أنه سيعمل بتحذير البرتغالي خشية خسارته وخسارة غرفة خلع الملابس فيما بعد.

الجدير بالذكر أن مستقبل سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد على المحك حاليًا بعد خسارة ليستر، حيث تجمد رصيد المانيو عند 14 نقطة في الدوري الإنجليزي مع بداية متواضعة في دوري أبطال أوروبا أيضًا لا تتناسب مع أهداف النادي حاليصا.