"رونالدو جبان، وهرب من العقاب للمرة الثانية"

انتقد تريفور سنكلير نجم فريق مانشستر سيتي الأسبق تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو في ديربي مدينة مانشستر ضد كيفين دي بروينه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "توك سبورت"، وأكد خلالها أن رونالدو هرب من العقوبة للمرة الثانية بعد ضربه لكيرتس جونز في مواجهة ليفربول.

وقال سينكلير: "ذلك التدخل قبيح، كان في البداية من برونو فيرنانديش، وبالرغم من كونه على الأرض بعد الخطأ، ضرب رونالدو على دي بروينه".

وأضاف: "أعلم أنها كانت قدم واحدة فقط، لكنه قفز وظهرت المسامير في الحذاء الخاص به، أعتقد أن التدخل كان رديء نوعًا ما".

وأردف: "هو يشعر ببعض الإحباط، حسنًا لكن هذا التدخل غير مبرر، أتمنى أن يكون دي بروينه بخير، لأنه تدخل قوي للغاية".

وأنهى كلماته: "هذا النوع من التدخل جبان، لقد نفد رونالدو من العقوبة مرتين، الأولى ضد ليفربول والثانية مع دي بروينه، رونالدو غضب للغاية لأنه منتصر بطبعه، ولا يحب الخسارة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض للهزيمة بهدفين نظيفين في مباراة كانت مرشحة لزيادة عدد الأهداف.

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