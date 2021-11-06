المصائب تنهال على برشلونة .. فاتي يتعرض لإصابة جديدة!

تعرض اللاعب أنسو فاتي نجم فريق برشلونة لإصابة جديدة خلال مباراة فريق ضد سيلتا فيجو في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

جاء هذا عقب أن ظهر بشكل مميز للغاية خلال الشوط الأول من المباراة، وتقدم لصالح برشلونة في النتيجة بالدقيقة الخامسة.

فاتي سقط في أرض الملعب قبل نهاية الشوط الأول بحوالي عشر دقائق، لكن تم علاجه وقام لاستكمال المباراة.

وبعدها بدقائق سقط من جديد عندما فشل في اللحاق بكرة مرتدة وقرر وقتها المدير الفني سيرجي بارجوان أن يبدله.

من غير فاتي تعرض للإصابة مع برشلونة ضد سيلتا فيجو؟

ومع بداية الشوط الثاني قام المدرب بتبديله باللاعب أليكس بالدي العائد من الإصابة هو الآخر، ولم تكن تلك هي الإصابة الأخيرة لبرشلونة في اللقاء.

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تم تبديل نيكو جونزاليس في الدقيقة الـ 59 بعد أن طلب الخروج من أرض الملعب حيث كان قد قام بهجمة عنترية ركض فيها كثيرًا.

وقام المدرب كان بتبديل اللاعب إريك جارسيا بين الشوطين أيضًا ولم يتضح إذا ما كان التغيير بسبب الإصابة أم فقط أراد أن يدفع برونالد أراوخو لبضع دقائق.

ما هي إصابة أنسو فاتي الجديدة؟

بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" فاللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وهو ما قد يبعده لأسابيع عن النادي الكتالوني، وقد تصل فترة الغياب لشهر.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، بالرغم من تقدم برشلونة في الشوط الأول بثلاثية نظيفة.