"رونالدو الظاهرة" في توتنهام.. أغلق إنستجرام قبل 20 يومًا فسجل أهدافًا أكثر من العام السابق!

ماذا حدث بعد موقعة آرسنال؟

انفجر مهاجم توتنهام برينان جونسون في الفترة الأخيرة، منذ أغلق حسابه على "إنستجرام"، بعد الإساءات التي تعرض لها من الجماهير مطلع الشهر الماضي.

وبعد الخسارة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، منتصف ديسمبر الماضي، تعرض جونسون لسيل من الكراهية والشتائم والرسائل المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعه لإغلاق حسابه على إنستجرام.

وقال مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو عن الأمر: "نحن نتحدث عن صبي صغير قد يفتقر إلى الثقة في الوقت الحالي، الأمور لم تنجح بالنسبة له، لكنه يأتي إلى هنا كل يوم ويعمل مثل أي شخص آخر، وهو يفعل كل شيء بشكل صحيح. هذا مؤلم كثيرًا. ليس الأمر أنه لا يهتم أو يتأخر، جريمته أنه لا يؤدي المستوى الذي يتوقعه الناس منه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المفارقة أنه في العشرين يومًا الأخيرة (بعد إغلاق حسابه) خاض جونسون 6 مباريات مع توتنهام، هز الشباك في جميعها (هدف في كل مباراة)، علمًا بأنه سجل 5 أهداف فقط منذ انضمامه للفريق في صيف 2023 (38 مباراة)، ليحقق سلسلة تهديفية لم يشهدها السبيرز منذ هاري كين عام 2018.

وفي تعليق طريف، نشر جيمس ماديسون نجم توتنهام صورة عبر حسابه على إنستجرام، تظهر وجه جونسون على صورة أصلية للظاهرة رونالدو مع البرازيل، وأطلق عليها اسم "برينالدو".

وعن ذلك أوضح في تصريح لوسائل الإعلام: "اعتقدت أنه كان مضحكًا، وضعناها في مجموعة الفريق. لا أعتقد أنني سأخبره بإزالة الشبكات الاجتماعية مرة أخرى".