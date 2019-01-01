رونالدو: أملك خمسة أبطال وأتلتيكو مدريد صفر

النجم البرتغالي بدا غاضباً أثناء وبعد المباراة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مرة أخرى لمعايرة أتلتيكو مدريد وجماهيره بعد نهاية مباراة الفريقين في دوري الأبطال مساء الأربعاء.

وسقط يوفنتوس بهدفين نظيفين أمام مضيفه على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية وأصبح في وضع صعب للعبور للدور الثاني.

وشهدت أحداث المباراة عدة لقطات لرونالدو وهو يشير بأصابعه الخمسة لجماهير أصحاب الأرض بعد الهتافات باسم منافسه في السنوات الأخيرة ليونيل ميسي، وهتافات بشأن تهربه الضريبي.

هكذا اعتدتم رؤيته 🦓⚫️⚪️

لكن معذرة هناك اختلاف طفيف طرأ عليه الليلة 😅 pic.twitter.com/1Zw1K4heK3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

وواصل رونالدو هجومه في منطقة اللقاءات الصحفية بعد المباراة، إذ تم تسجيله وهو يكرر نفس الإشارة ويردد: "أنا أملك خمسة ألقاب في دوري الأبطال وأتلتيكو يملك صفراً".

وسبق لرونالدو التتويج بالبطولة في أربع مناسبات مع ريال مدريد، ومرة سابقة مع مانشستر يونايتد عام 2008.

وسيكون رونالدو وفريقه مطالبون بعرض أفضل والفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل العبور للدور الثاني بلقاء العودة في الثالث عشر من مارس المقبل.