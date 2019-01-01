جماهير أتلتيكو مدريد تسب رونالدو.. والأخير يرد بأصابعه الخمسة

رونالدو لا يفوت الفرصة كالعادة..

لم تكن عودة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي إلى ديار جماهير أتلتيكو مدريد تحمل أي نوع من أنواع الودية.

وكان كريستيانو هو الهداف التاريخي لريال مدريد الغريم العاصمي، كما كان له العديد من الحكايات ضد الأتلتي على وجه التحديد.

وبعد استماعه إلى الهتافات والسباب الجماهيري من جانب الأنصار في ملعب واندا ميتروبوليتانو، رد صاروخ ماديرا برفع أصابعه الخمسة، إشارةً إلى فوزه بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وحقق رونالدو -34 عاماً- لقبين لدوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في النهائي، تحديداً في 2014 و2016، بالفوز 4-1 في الأولى وكان للبرتغالي شرف الرابع من ركلة جزاء، فيما سجل ركلة الجزاء الحاسمة في 2016 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أخيراً في نصف نهائي دوري الأبطال 2017 قبل تحقيقه لرابع ألقابه الشخصية، سجل رونالدو هاتريك في ذهاب نصف النهائي بشباك الروخيبلانكوس، في المباراة التي انتهت 3-0 لصالح الميرينجي.