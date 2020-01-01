رومينيجه: ألفونسو ديفيس يمكنه إيقاف ميسي بمفرده

رايات تحدي بايرن ميونخ تتواصل في وجه برشلونة وميسي

رفع كارل هاينس رومينيجه راية التحدي في وجه ليونيل ميسي وبرشلونة، ليواصل أبناء المعسكر البافاري تصريحاتهم المثيرة للجدل قبل المباراة.

وتواصلت التصريحات المثيرة قبل المباراة من لاعبي بايرن ميونخ، حيث تحدث توماس مولر حول أن ليفاندوفسكي سيحسم سؤال من الأفضل في العالم بينه وبين ميسي.

وهذه المرة، ظهر كارل هاينس رومينيجه ليؤكد أن ألفونسو ديفيس يمكنه إيقاف ليونيل ميسي والسيطرة عليه في حال لعب المباراة.

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وأضاف: " ألفونسو لعب موسمًا رائعًا، وتم اختياره بجدارة كأفضل لاعب شاب لهذا العام نتيجة لما قدمه على مدار الموسم في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا"

وتابع: "إذا لعب ألفونسو في نفس الجهة أمام ميسي فإنه سيقوم بإيقاف خطورته إلى حد كبير، التحدي صعب ولكنه مثير للغاية"

وأردف: "أتذكر ما قدمه ألفونسو هذا الموسم من عمل دفاعي ولا أتذكر أنه تمت مراوغته كثيرًا أو تجاوزه، لذلك هو دائمًا يكون في الموعد"

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يذكر أن بايرن ميونخ سيواجه برشلونة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا مساء غد الجمعة في مواجهة منتظرة من الجميع.