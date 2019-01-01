رومينيجة يأمل في انضمام ساني إلى بايرن ميونيخ سريعًا

المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ لا زال يبحث عن نجم مانشستر سيتي لوروا ساني

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يأمل كارل هاينس رومينيجة الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في انضمام جناح مانشستر سيتي لوروا ساني إلى الفريق البافاري في أسرع وقت.

وكان بايرن ميونيخ هو أبرز المهتمين بلوروا ساني الذي يبدو أن بيب جوارديولا لا يريده في مانشستر سيتي الموسم المقبل.

وحول ذلك، يأمل رومينيجة في إتمام التعاقد معه قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لاقتناعه بإمكانياته منذ أن كان لاعبًا في صفوف شالكة.

وعلى الرغم من تعاقد بايرن ميونيخ مع لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد بمبالغ قياسية، إلا أنه لا زال في حاجة للتدعيمات في الخط الأمامي بعد رحيل روبين وريبيري.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين قال رومينيجة في مؤتمر صحفي: "آخر الأخبار بخصوص ساني هو أنه لا زال يقضي أجازته هذا الأسبوع ولا يريد التحدث خلال فترة العطلة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وأضاف: "يتعين علينا الانتظار الآن حتى نستطيع التواصل معه ومع إدارة مانشستر سيتي بخصوص ما يطلبونه وما يريد اللاعب"

وتابع: "لا زلنا نبحث عن لاعب كبير يعوض رحيل روبين وريبري، بالطبع فقدان هذا الثنائي الذي ظل معنا قرابة العشر سنوات ليس سهلًا"

وحول سوق الانتقالات قال رومينيجة إن الوضع الجديد للسوق بات يتضمن منافسة أكبر بين الأندية الرغبة في التعاقد مع لاعبين كبار"

وأضاف: "السوق بالنسبة لنا لم ينتهِ بعد، لا زلنا في حاجة لإجراء تعاقدات جديدة رغم صعوبة المنافسة في الميركاتو وارتفاع أسعار اللاعبين"

وتابع: "لم يتبق سوى شهرين تقريبًا حتى يغلق سوق الانتقالات، وخلال هذين الشهرين ستظل الشائعات تتحدث بأشياء لا صحة لها، ولكننا سنعمل في هذه الفترة على تعزيز صفوفنا بالشكل الذي نريده"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد جدد ثقته في مدربه نيكو كوفاتش، وذلك عقب نجاحه في تحقيق لقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا خلال الموسم الماضي.