تياجو سيلفا: ميسي تلاعب بحكم الريمونتادا

قائد فريق باريس سان جيرمان تياجو سيلفا يؤكد أن منتخب بلاده استحق الفوز بكوبا أمريكا وينتقد تصريحات ليونيل ميسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد تياجو سيلفا قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب المنتخب البرازيلي تصريحات ليونيل ميسي بشأن حكم مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا وأكد خلالها أن فريقه استحق الحصول على بطولة كوبا أمريكا بعد أن قدم أفضل ما لديه في كل مباراة.

وقال سيلفا: "من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نعلق على تلك التصريحات، لكنني لا أعتقد أنه يقولها بدافع الضغينة، ففي المباراة التي خسرتها أمام برشلونة بست أهداف هو تلاعب بالحكم، وهو أمر سخيف في رأيي".

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وأضاف: "وقتها لم نخرج لنقوم بالشكوى من الحكم وأنه كان يعمل لصالح برشلونة، عليك أن تظهر المزيد من الاحترام في كرة القدم بشكل عام، وبرشلونة تستفيد من التحكيم رغم ذلك لم اسمع أي أحاديث عن وجود فساد".

وأكمل: "أنا شخص جيد للغاية، لكن تصريحاته لك تكن موفقة، ونحن في البرازيل كلاعبين ضدها بشكل تام".

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جدير بالذكر أن ميسي كان قد انتقد اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا وحكام البطولة عقب الخسارة أمام البرازيل في نصف النهائي بهدفين نظيفين.