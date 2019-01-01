فلوريزني: رانييري مدرب شجاع، وعلينا إعادة حساباتنا

لاعب روما يتحدث عقب الفوز على يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أليساندرو فلورينزي لاعب روما سعادته بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على يوفنتوس في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي، والذي حافظ للفريق على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا القادم.

ونجح روما في هزيمة بطل إيطاليا بهدفين دون رد أحرزهما فلورينزي وإيدين دجيكو في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليرفع الفريق رصيده من النقاط إلى 62 نقطة يتساوى بها مع ميلان ويبتعد الثنائي عن أتالانتا في المركز الرابع بفارق 3 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وقال اللاعب لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة "ندرك أن الأمور صعبة في صراع التأهل لدوري الأبطال، لكن علينا المحاولة حتى النهاية. لو لعبنا مثلما لعبنا اليوم سنحصد النقاط الستة القادمة ونرى ما سيحدث في النهاية".

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أضاف حول تقييمه لموسم الجالوروسي "أعتقد أننا لعبنا عدد من المباريات السيئة، ربما لم يكن هناك خطأ واحد بل أخطاء كثيرة، وهو ما جعلنا نتواجد في هذا الترتيب حاليًا. اللاعبون والجهاز الفني مطالبون بإعادة حساباتهم".

وأتم مشيدًا بمدربه المؤقت، إذ قال عن مستقبله "رانييري مدرب شجاع، وافق على تولي تدريب الفريق بعدما ساءت النتائج. هو يحب هذا القميص وقد ساعدنا كثيرًا، لكني لست من يقرر مستقبله واستمراره في منصبه من عدمه".

يُذكر أن روما سيُواجه ساسولو ثم بارما في آخر مباراتين في الموسم، وهو بحاجة لتعثر فريقين من الإنتر وأتالانتا وميلان ليخطف المركز الرابع.