أليجري: باقٍ مع يوفنتوس بنسبة 100%

المدرب واثق من بقائه في منصبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفنتوس ثقته التامة في بقائه بمنصبه الموسم القادم، موضحًا أن كل ما يُثار غير ذلك مجرد إشاعات.

وتدور الكثير من الأقاويل حول انفصال أليجري عن يوفنتوس الموسم القادم، خاصة بعد تكرار الفشل في دوري الأبطال رغم التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وقد طُرحت عدة أسماء لخلافته أبرزها بيب جوارديولا وماوريتسيو بوتشيتينو وأنتونيو كونتي.

المدرب تحدث لقناة بي إن سبورتس عقب الخسارة أمام روما 2-0 في الجولة الـ36 للسيري آ، وبدأ قائلًا عن المباراة "لعبنا بشكل مميز خلال الشوط الأول وخلقنا أكثر من فرصة جيدة وكنا الأفضل من حيث الفرص، لكن الأداء تراجع في الشوط الثاني".

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أضاف "كنا جيدين في الفترة الأولى، لكننا لم نتحل بالقوة اللازمة وعانينا من الإرهاق وخسرنا الكرة كثيرًا في الشوط الثاني".

وحول مستقبله واجتماعه مع الرئيس أندريا آنييلي، قال أليجري "لن يكون هناك حديث مع الرئيس حول مستقبلي، بل سأتحدث معه حول تحسين الفريق ودعمه للموسم القادم".

"لا أعلم لم كل هذا الحديث حول مستقبلي ومن يخلفني في تدريب يوفنتوس، عليكم أن تسألوا من يكتب تلك الأخبار".

أتم "سألتقي مع رئيس النادي للحديث عن تحسين الصفوف للموسم القادم. أعتقد أن موسم يوفنتوس ممتاز، لقد فزنا بلقبين من 4 نافسنا عليهم. نسبة بقائي في يوفنتوس 100%، لدي عقد مع النادي وبالتالي الأمور واضحة ومحسومة".

يُذكر أن يوفنتوس تحت قيادة أليجري فاز بالثنائية المحلية 4 مرات، فيما أضاف هذا الموسم لقبًا جديدًا للاسكوديتو، ولكنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا رغم وصوله للمباراة النهائية مرتين.