روما يعلن قيمة رحيل الشعراوي والنادي الصيني يؤكد موعد وصوله

نادي روما الإيطالي يعلن بشكل رسمي أن لاعبه ستيفان شعراوي قد رحل لصفوف شنجهاي شينهوا مقابل ١٦ مليون يورو فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي روما الإيطالي بشكل رسمي عن رحيل لاعبه ستيفان شعراوي صاحب الأصول المصرية لنادي شنجهاي شينهوا الصيني.

جاء هذا في بيان رسمي نشره نادي روما وأكد من خلاله أن اللاعب قد رحل مقابل ١٦ مليون يورو، وبصورة نهائية عن صفوف الجياليروسي.

روما يعلن انتقال ستيفان الشعراوي إلى شنجهاي شينهوا الصيني💶 pic.twitter.com/JXMKYVkRG9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يوليو ٢٠١٩

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن قيمة الصفقة قد وصلت لـ ١٨ مليون يورو، مع الإضافات والمكافآت التي سيحصل عليها النادي بناء على أداء اللاعب.

وأكد النادي الصيني في بيان هو الآخر أن اللاعب من المنتظر أن يصل اليوم للفريق ليتم اتمام التعاقد معه بشكل نهائي وتقديمه للجماهير.

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وكان شعراوي قد أعرب في تصريحات صحفية عن سعادته بالانتقال الذي قام به وأكد على شكره لكل جماهير روما بسبب فترته في النادي.

جدير بالذكر أن ستيفان شعراوي كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه يرى نفسه صغيرًا في العمر على اللعب في الصين، وأنه يريد البقاء في أوروبا قبل أن يغير موقفه في الساعات الأخيرة.