الشعرواي بعد الرحيل عن روما: دومًا سأكون ممتن

ستيفان شعراوي النجم الإيطالي صاحب الأصول المصرية يتوجه بالشكل لروما ولجماهير الروسونيري عقب الرحيل للدوري الصيني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توجه النجم الإيطالي ستيفان شعراوي صاحب الأصول المصرية بالشكل لجماهير فريقه روما عقب أن تأكد من الرحيل عن صفوف النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق قدم له الكثير من المساعدة خلال السنوات القليلة الماضية.

📍ريو دي جانيرو



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وقال الشعراوي بحسب ما نقلت صحيفة "إل تيمبو": "أريد أن أشكر جماهير روما على كل تلك السنوات التي أمضيناها معًا وأريد أيضًا أن أشكر هؤلاء الذين عملت معهم هناك".

وأضاف نجم روما عندما تم سؤاله إذا كان روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد تواصل معها: "لا لم يصلني منه أي شيء".

الشعراوي يقترب من الدوري الصيني براتب 40 مليون يورو

وكان النجم الإيطالي قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه لن يلعب في الدوري الصيني قريبًا، مشيرًا لأنه يرى نفسه مستمرًا في أوروبا لسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن الشعراوي سينضم لصفوف فريق شانجهاي شينهوا مقابل ١٨ مليون يورو يحصل عليهم روما وراتب يلبغ ٤٠ مليون يورو.