الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما يستخدم شارة القيادة لإغراء هيجواين

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روما يحاول خطف نجم يوفنتوس المغضوب عليه هيجواين

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

رفض جوانزالو هيجواين عرض روما الأول لضمه منذ أيام مؤكدًا أنه لا يرغب في الرحيل عن يوفنتوس.

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وكان البيبيتا قد عاد إلى السيدة العجوز بعدما رفض تشيلسي تمديد إعارته أو التعاقد معه بشكل نهائي.

وعقب عودته، وفي ظل وجود كريستيانو رونالدو واحتمالية التعاقد مع ماورو إيكاردي، لا يبدو أن هناك مكان لجونزالو في اليوفي.

ويحاول روما استغلال الوضع الحالي من أجل التعاقد معه خاصة مع اقتراب مهاجمه البوسني إيدين دجيكو من الانضمام إلى إنتر.

وبعدما رفض هيجواين عرضهم الأول، سيحاول الجيالوروسي إغراء النجم الأرجنتيني بشارة القيادة، تلك التي أصبحت فارغة بعد رحيل دانييلي دي روسي.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت وكالتشيو ميركاتو فإن إدارة ذئاب العاصمة الإيطالية تحضر من أجل العرض الثاني الرسمي للبيبيتا خلال الأيام المقبلة.

هيجواين يرفض الرحيل عن يوفنتوس

يذكر أن جونزالو هيجواين قد ظل هدافًا ليوفنتوس موسمي 2017 و 2018، قبل أن يرحل عن الفريق بعدما شعر أنه غير مرغوب فيه بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

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