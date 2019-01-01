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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

روما يؤجل إقالة دي فرانشيسكو بسبب ساري

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الأوضاع غير مستقرة بالعاصمة الإيطالية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن روما تراجع عن إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من تدريب الفريق بسبب وضعه خطة لتعيين ماوريتسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، الصيف المقبل.

وسقط روما بسباعية أمام فيورينتينا في كأس إيطاليا، مما فتح الحديث عن إقالة دي فرانشيسكو مجدداً وطُرحت عدة اسماء لتعويضه منها باولو سوزا وأنطونيو كونتي.

وأفادت "لاجازيتا" أن هناك اختلافاً بين مونشي، المدير الرياضي، وجيمس بالوتا، مالك النادي حول الموقف التدريبي بنادي العاصمة الإيطالية.

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وقالت الصحيفة إن بالوتا يريد إقالة دي فرانشيسكو فوراً وتعيين سوزا، كما طُرحت فكرة تولى كريستيان بانوتشي، لاعب الفريق السابق ومدرب ألبانيا الحالي، للمنصب.

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ووضحت الصحيفة أن بانوتشي قد يكون حلاً مؤقتاً تمهيداً للتعاقد مع ساري في الصيف المقبل، وهو الأمر الذي يريده مونشي وبسببه لا يمانع بقاء دي فرانشيسكو بمنصبه حتى نهاية الموسم.

ويمر ساري بفترة سلبية بتشيلسي بعد الخسارة برباعية من بورنموث وحديثه عن عدم قدرته على تحفيز اللاعبين.

ويلعب روما مع ميلان مساء الأحد المقبل في قمة لقاءات الدوري الإيطالي بأسبوعه الثاني والعشرين.

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