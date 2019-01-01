روما يؤجل إقالة دي فرانشيسكو بسبب ساري

الأوضاع غير مستقرة بالعاصمة الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن روما تراجع عن إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو من تدريب الفريق بسبب وضعه خطة لتعيين ماوريتسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، الصيف المقبل.

وسقط روما بسباعية أمام فيورينتينا في كأس إيطاليا، مما فتح الحديث عن إقالة دي فرانشيسكو مجدداً وطُرحت عدة اسماء لتعويضه منها باولو سوزا وأنطونيو كونتي.

وأفادت "لاجازيتا" أن هناك اختلافاً بين مونشي، المدير الرياضي، وجيمس بالوتا، مالك النادي حول الموقف التدريبي بنادي العاصمة الإيطالية.

وقالت الصحيفة إن بالوتا يريد إقالة دي فرانشيسكو فوراً وتعيين سوزا، كما طُرحت فكرة تولى كريستيان بانوتشي، لاعب الفريق السابق ومدرب ألبانيا الحالي، للمنصب.

مدير دورتموند: شراء نيمار أسهل من سانشو

💢 مواجهة ريال مدريد في كأس الملك؟

💢 "البطل عليه هزيمة الجميع"



🗣️ لويس سواريز pic.twitter.com/99GIPzmPKt — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

سواريز يكشف دور ميسي في تغيير مركزه ويشتاق لنيمار

ووضحت الصحيفة أن بانوتشي قد يكون حلاً مؤقتاً تمهيداً للتعاقد مع ساري في الصيف المقبل، وهو الأمر الذي يريده مونشي وبسببه لا يمانع بقاء دي فرانشيسكو بمنصبه حتى نهاية الموسم.

ويمر ساري بفترة سلبية بتشيلسي بعد الخسارة برباعية من بورنموث وحديثه عن عدم قدرته على تحفيز اللاعبين.

ويلعب روما مع ميلان مساء الأحد المقبل في قمة لقاءات الدوري الإيطالي بأسبوعه الثاني والعشرين.