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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سواريز يكشف دور ميسي في تغيير مركزه ويشتاق لنيمار

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تعرف على تصريحات سواريز حول ميسي ونيمار ومستواه في برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن دور ليونيل ميسي في تغيير مركزه في أول مواسمه مع البلوجرانا كما تحدث عن قيمة نيمار.

سواريز سجل 16 هدفًا في الموسم الجاري ليصبح ثاني الهدافين خلف ليونيل ميسي.

لاعب تكرهه وتتمناه في فريقك - لويس سواريز

وقال سواريز في حوار مع "سبورت" الإسبانية: "مباراة إشبيلية كانت رائعة وعدنا رغم الخسارة في الذهاب. أحيانًا تحقيق الحلم يكون سهلًا وأحيانًا تجد بعض التعقيدات ولكني سعيد بما قدمناه".

وتابع: "لا أزال نفس اللاعب الذي لديه الطموح والرغبة في الفوز بجميع البطولات والمباريات وتعلمت الكثير منذ انضمامي إلى برشلونة في 2014 وأصبحت الكرة لها متعة مختلفة".

الأورجوائي أكد أنّه تغير كثيرًا في السنوات الأخيرة، ففي السابق كان من الصعب الابتسام وقت المباراة ويظهر عليه الغضب، أما الآن فرغم استمرار قتاليته في الملعب إلا أنّه أصبح أكثر هدوءًا.

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وحول ما يقدمه ليونيل ميسي له في الملعب، أوضح: "إنّه دائمًا هاديء وتشعر أنّه منتبهًا طوال المباراة وحتى قبل انطلاقتها. في مسيرتي من قبل مع ليفربول والمنتخب كنت أحتاج للتركيز ومع ميسي الأمر سهل فهو يجعل البقية في حالة راحة ولديهم الثقة في أن الأمور ستسير أفضل. الجميع يرى ميسي أما أنا فبالنسبة لي هو ليو صديقي وعلاقتنا أكبر مما في داخل الملعب".

المهاجم صاحب الـ 32 عامًا تحدث عن الفوارق التكتيكية خلال السنوات الماضية موضحًا أنه في البداية مع لويس إنريكي كان ميسي مهاجم وهمي وهو على الرواق الأيمن ونيمار بالجهة اليسرى ولكن في مباراة أياكس تبادل المراكز مع ليو كثيرًا وميسي  أخبره إن كان يرغب في اللعب بقلب الهجوم وبالطبع وافق قبل أن يطلب منه المدرب الاستمرار.

وأردف: "افتقد نيمار في غرفة الملابس فكنا نتحدث ونضحك كثيرًا فهو الواجه الباسم دائمًا كما الحال مع جميع البرازيلين، لقد ترك فراغًا كبيرًا على المستوى الشخصي حينما رحل".

واختتم : "بالطبع أتمنى اللعب بجواره مرة أخرى فهو لاعب يصنع الفارق ولكني يجب أن نعرف أنّ طريقته في الرحيل كانت معقدة وبالتالي عودته لن تكون سهلة هذا لو قرر أن يعود".

البيستوليرو لديه 168 هدفًا في 226 مباراة لعبها مع برشلونة ليصبح في قائمة هدافي البلوجرانا التاريخية.

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