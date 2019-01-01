الانتقالات
الانتقالات

مدير دورتموند: شراء نيمار أسهل من سانشو

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Getty Images
نيمار وصل مقابل 222 مليون يورو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قال يواكيم فاتسكه، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أن عملية شراء اللاعبين المشهورين مثل نيمار أسهل من العثور والتعاقد مع المواهب الشابة مثل جادون سانشو.

وكان دورتموند قد ضم سانشو قبل عامين من مانشستر سيتي مقابل ما يقارب ثمانية ملايين يورو، بينما تعاقد بي إس جي مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وقال فاتسكه مع "ترانسفير ماركت": "الانتقالات التي تساوي خمسة لعشرة ملايين صعبة، كلما كانت القيمة أصغر كلما احتجت لتحليلها أكثر".

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وأتبع: "إذا أردت نيمار أنت لا تحلل الصفقة، تشتريه مباشرة، ولا تحللها، هكذا الأمر مع اللاعبين الكبار، ولكن في حالة سانشو مثلاً الأمر يكون فيه عنصر مغامرة".

وختم: "منافسي دورتموند في فئة أخرى اقتصادياً، فازوا بمجموعتهم بدوري الأبطال وخلفنا في البوندسليجا ولا يزالوا يملكون حظوظ التتويج، لذا لم يقوموا بأي شيء خاطيء بالميركاتو".

ويتصدر دورتموند جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقه وحامل اللقب بايرن ميونخ.

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