رسمياً | روما يعلن تجديد عقد زانيولو
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن روما رسمياً عن تجديد تعاقد نجمه الشاب نيكولو زانيولو وقطع الطريق على الأندية المهتمة بخدماته خلال الأسابيع الأخيرة.
زانيولو كان قد انضم إلى روما الصيف الماضي ضمن صفقة رحيل رادجا ناينجولان إلى صفوف إنتر مقابل 24 مليوناً وأيضاً دافيدي سانتون.
ونشر روما عبر حساباته بيان أن زانيولو قام بتجديد عقده مع النادي لينتهي في 30 يونيو 2024.
اللاعب كان محط اهتمام من الثنائي يوفنتوس وتوتنهام خلال الصيف الجاري بحسب التقارير، ولكن النادي العاصمي الإيطالي نجح في الإبقاء عليه.
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وقال زانيولو عبر إنستجرام: "كان من السهل اختيار روما قبل عام، والآن أنا أحب هذا الفريق والمدينة بشكل أكبر، أريد شكل النادي لمساعدتي على فعل ما أردته".
ولعب زانيولو 36 مباراة وسجل ستة أهدافًا مع روما في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.