إصابة نجم غانا بجلطة مميتة

اللاعب تم نقله للمستشفى وبدأ العلاج فوراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن نادي هيلاس فيرونا الإيطالي أن لاعبه الدولي الغاني إيمانويل أجيمانج بادو تعرض للإصابة بجلطة في الساعات الماضية.

وانضم بادو إلى صفوف فيرونا الصاعد للدرجة الأولى هذا الموسم قادماً من أودينزي على سبيل الإعارة هذا الصيف.

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وقال فيرونا إن بادو تعرض لجلطة على مستوى الرئة، وتم نقله للمستشفى المحلي المتخصص بالقلب للمتابعة والفحوصات وبداية العلاج.

وأكد بيان النادي أن اللاعب حالته مستقرة، وأنه سيكون تحت الملاحظة في الأيام المقبلة.

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وتعد جلطات الرئة من الأخطر لأنها قد تتسبب في قطع الدماء عنها، وبالتالي تؤثر على التنفس بشكل طبيعي.

ولم يوضح فيرونا مدة ابتعاد بادو، ولكن يتوقع غيابه عن أولى مباريات الفريق للموسم بكأس إيطاليا الأسبوع المقبل مع كريمونيزي.