رومانيولي: نحن الآن أقوى من 2016

القائد عينه على اللقب الثامن

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصر أليسيو رومانيولي، قائد ميلان الإيطالي، أن فريقه الحالي، أقوى من الفرق الذي حقق لقب السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس في 2016.

وتحدث مدافع ميلان الشاب، عن دوافع الفريق للفوز باللقب، قبل المباراة التي ستقام غدًا في المملكة العربية السعودية.

وقال رومانيولي في المؤتمر الصحفي: "لدي شعور إيجابي، الأجواء رائعة هنا من أجل اللعب للفوز بالألقاب، وهو الذي قد يعطي لنا إيحاء إيجابي للموسم".

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وتابع: "نحن مستعدون لتقديم ما لدينا من أجل اللقب، لدينا الاحترام ليوفنتوس، هم بدون شك الأقوى في إيطاليا، نؤمن بقدراتنا ونعرف ماذا يمكننا أن نقدم في المباريات الحاسمة". جاتوزو يؤكد أن هيجواين لم يطلب منه الرحيل

وعن الخسارة من يوفنتوس في نهائي الكأس برباعية: "التواجد هنا اختبار كبير، لقد كنا منذ عامين في الدوحة، والآن نحن أقوى، وسنقاتل من أجل اللقب، علينا أن نركز ولدينا العقلية من أجل عدم التفريط في شيء".

ويسعى ميلان ويوفنتوس لفض الشراكة على صدارة الألقاب في السوبر الإيطالي، حيث يسعى كلاهما للفوز باللقب الثامن في تاريخه.