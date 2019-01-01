جاتوزو يؤكد أن هيجواين لم يطلب منه الرحيل

رينو تحدث في جميع الأمور قبل مواجهة السوبر المرتقبة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، لنادي ميلان الإيطالي، أن مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، لم يطلب الرحيل منه.

وتشير التقارير إلى اقتراب رحيل الأرجنتيني لصفوف تشيلسي الإنجليزي، بعدما أنضم لميلان على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو من صفوف يوفنتوس مطلع الموسم.

جاتوزو تحدث عن أزمة الأرجنتيني، عشية مواجهة يوفنتوس في السوبر الإيطالي بالمملكة العربية السعودية، بالمؤتمر الصحفي.

وقال رينو عن احتمالية رحيل لاعبه: "أحدد قراراتي حسب التدريبات الأسبوعية، وكيف يتعامل اللاعبون مع الطاقم الفني وزملائهم، لكن في هذا الوقت رغم الشائعات، فأن هيجواين يتدرب بشكل جيد".

وعن إمكانية مشاركته غدًا أمام فريقه السابق: "سوف نرى غدًا، إذا كان سيلعب أم لا، أنه سيقرر مصيره، لكن يتدرب بشكل احترافي كبير، إذا شارك سيكون بسبب رؤيتي أنه في وضع جيد ومريح، أنه يتحدث ويمزح مع زملائه".

🎙️ #جاتوزو: "@G_Higuain مبتسم دائمًا ويلعب مع رفاقه. ربما تغيّر شيئًا ما بعد إهدار ركلة الجزاء امام يوفينتوس. ولكن أريد القول أن جونزالو لم يأتي لي مطلقًا طالبًا الرحيل".#يوفينتوس_ميلان | #فورزا_ميلان 🔴⚫️ — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 15, 2019

وعن ركلة الجزاء التي أهدرها أمام يوفنتوس، والتي كانت نقطة تحول في موسمه مع ميلان: "أوافق على أن ركلة الجزاء والطرد أمام يوفنتوس، أثر عليه، ليس من السهل أن يغير المدرب فكرة في عقل لاعبه، أركز دائمًا على وضع التشكيل الأفضل واستخراج الأفضل من كل لاعب".

واختتم حديثه عن الأرجنتيني: "لا أريد الحديث أكثر من هذا عن هيجواين، بنسبة 90 أو 99% سيبدأ مباراة الغد، والآن لنتحدث عن المباراة".

وتابع جاتوزو الحديث عن مباراة السوبر قائلاً عن شعوره: "لقد كنت أتوتر كلاعب أكثر من مدرب، الأمر مختلف تمامًا، نحن أمام خصم يسيطر على إيطاليا وأوروبا في السنوات الـ8 الأخيرة، ويعرفون كيفية اللعب من أجل الفوز بالألقاب، لكنه من الرائع أن أكون هنا، واكتسب الخبرة أيضًا".

وكان ميلان قد خسر نهائي كأس إيطاليا برباعية نظيفة، ليشارك في السوبر الإيطالي كون وصيفًا ليوفنتوس، رينو كشف الفارق بين المباراتين: "أريد نفس الأداء الذي قدمناه في مواجهة يوفنتوس بالدور الأول من الدوري، سببنا لم مشاكل، وكذلك في كأس إيطاليا، لكن تسبب هدف وحيد في انهيارنا، أريد الروح التي أظهرناها أكثر من مرة، دون أن نفكر في الأخطاء، نرتكب الأخطاء، علينا أن نظل في كامل التركيز طيلة 90 دقيقة، وليس علينا أن نركز على أنهم أقوى منا".

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يوفنتوس يواصل تدريباته لمواجهة ميلان على ملعب الجوهرة، وإنا لمنتظرون للمباراة.🙌

(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/GjyYaqMHJ5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 15, 2019

وساهم باتريك كوتروني، في المشاركة كبديل وتسجيل هدفين لقيادة ميلان لربع نهائي كأس إيطاليا، فأشاد به جاتوزو: "أنه يشعر بالنار بداخله وليس بحاجة للتحفييز، أنه لاعب يساعد الفريق عندما يشارك كبديل، لا يكون سعيدًا عند البقاء على دكة البدلاء، لكن كذلك الجميع، علينا أن نبقى معه نشرح له العديد من الأشياء، هو يتحسن"ز

🎙️ جاتوزو: "انا سعيد بثنائية #كوتروني أمام سامبدوريا. هو لاعب هام بالنسبة لنا ويتطور كثيرًا. دائمًا ما يضنع الفارق عندما يدخل إلى الميدان".#يوفينتوس_ميلان | #السوبر_الإيطالي #فورزا_ميلان 🔴⚫️ — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 15, 2019

وعن مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل هدفًا في لقاء الدور الأول بالدوري وكيفية إيقافه: "لقد أصبح في السنوات الأخيرة لاعب رائع، لقد اعتادت على اللعب أمامه، كان يلعب بطريقة استعراضية، الآن لا يقوم بهذا، أنه يقوم بكل شيء بشكل كفؤ، ويضرب خصومه ويتطور في مثل سنه".

وانهى حديثه رينو عن المواجهة المقامة في السعودية لأول مرة: "لقد شعرنا بالاحتفاء بنا بحرارة هنا، لقد سمعنا أن الكرة الإيطالية أصبحت بمثابة الدرجة الثانية، لكننا فخورون بالتواجد هنا، وسعداء لرؤية السيدات في المدرجات غدًا، ولقد تم التعامل معنا بطريقة رائعة".

ويسعى ميلان ويوفنتوس، لفض الشراكة على لقب السوبر الإيطالي، حيث يتصدر كلاهما الترتيب برصيد 7 ألقاب لكل نادي.