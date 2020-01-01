روديجير عن العنصرية: شعرت أنني قرد

لن أتوقف عن محاربة العنصرية..

أعرب أنتونيو روديجير، لاعب تشيلسي، عن استيائه من أن يتم تصويره بالكاذب فيما يتعلق بقضايا العنصرية، مؤكدًا أنه شعر بأنه حيوان بسبب الهتافات العنصرية تجاهه.

وكان روديجير قد سقط ضحية للعنصرية أمام توتنهام في ملعب الأخير، ولكن السلطات في لندن أجرت تحقيقتها وشددت على أن الواقعة لم تحدث مكذبة لحديث الدولي الألماني.

روديجير أجرى حوارًا مع صحيفة دير شبيجل تحدث فيه عن الأمر، وقال "أسأل نفسي، كيف أن 60 ألف مشجع في الملعب لم يسمع منهم أحد عن ما حدث؟، لذلك أقف هناك متهم بالكذب.".

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كما أضاف "لدي شعور بأن الناس يودون أن أصمت، ولكن لديّ رسالة واضحة، أنا لن أصمت.".

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واستطرد "شعرت أنني لم أكن إنسانًا، ولكن شعرت أنني حيوان أو قرد. أعتقد أنك لو لم تعش مثل هذه المواقف فلن تتخيل كيف هو الشعور بها، ضد توتنهام شعرت بالوحدة بشكل لا يصدق.".

صاحب الـ27 عامًا كشف أن هاري كين، قائد السبيرز، قد اعتذر له بعد المباراة عما حدث، واعتبر أن هذه كانت لافتة مميزة للغاية من نجوم هجوم كتيبة جوزيه مورينيو.

واختتم ابن شتوتجارت تصريحاته قائلًا "لقت لكين إنه ليس خطأك على الإطلاق، ليس عليك الاعتذار. لكنه أراد أن يفعل ذلك كعلامة على أن ناديه لا يفكر في ذلك، وكان ذلك جيدًا لي بالطبع.".

"أخبار العنصرية دائمًا ما تصدمني حقًا، لا أستطيع أن أفهم أن العنصرية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا."

يذكر أن ألكسندر سيرفين، رئيس الاتحاد الأوروبي، قد أكد على أن اتحاده يقوم بعمل كبير لوقف هذه الظاهرة، ولكنه أرجعها إلى المجتمعات وليس كرة القدم.